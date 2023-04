Auderghem remporte ainsi le label de la troisième édition et succède aux communes d'Ixelles et de Schaerbeek qui ont décroché le label en 2020 et 2021. L'objectif de celui-ci est de susciter un développement d'initiatives pour le bien-être animal au sein des communes, qui peuvent bénéficier d'un soutien financier allant de 7.000 à 9.000 euros en fonction de leur taille.

Afin d'obtenir ce label, les communes doivent proposer une série de projets qui répondent à au moins huit des 13 critères établis par la Région. Ces critères comprennent notamment la création de zones de liberté pour chiens, l'octroi d'une prime à la stérilisation, des cours d'éducation canine ou la gestion constante des animaux perdus.

Auderghem est la seule commune à avoir répondu à l'ensemble des critères, précise le cabinet. L'organisation d'une formation pour le personnel policier sur les premiers secours à administrer aux animaux et une sensibilisation au langage canin font notamment partie des projets de la commune bruxelloise.

"Je me réjouis de constater un intérêt grandissant pour ce label, cela confirme que le bien-être animal est devenu un enjeu sociétal de première importance pour nos concitoyens", précise Bernard Clerfayt.

Une nouvelle édition pour 2023 sera lancée par le ministre. Celle-ci se focalisera sur la stérilisation et l'identification des chats.