Dès ce 15 mai, obligation de trier ses déchets alimentaires à Bruxelles : le point sur les changements, les contrôles et les sanctions

Concrètement pour ceux qui ne s’y sont pas (encore) mis, vous pourrez acheter vos sacs de tri (orange) dans les magasins traditionnels où vous achetez déjà vos autres sacs. Côté odeurs, des bacs solides existent pour entreposer le sac : ils sont proposés gratuitement dans une vingtaine de points repartis dans la région, notamment les recyparks. Le sac orange n’est toutefois pas l’unique solution : les composts de quartier et composts individuels sont évidemment valables.

Attention, pour les entreprises institutions, ASBL, etc., l’obligation du tri des déchets alimentaires entre en vigueur le 1er mai.

À lire aussi

Changement des heures de collectes

Parallèlement à cette obligation de tri, 10 communes passeront dès ce 15 mai à une seule collecte des sacs blancs par semaine au lieu de deux actuellement (Auderghem, Berchem, Evere, Ganshoren, Jette, Uccle, Watermael-Boitsfort, les deux Woluwe et les deux localités bruxelloises Haren et Neder-Over-Heembeek). La Région estime que 41 % des déchets non triés (sacs blancs) sont actuellement des déchets alimentaires. L’obligation du tri devrait donc faire baisser le volume des déchets résiduels.

À lire aussi

Le 15 mai toujours, environ 20 % des itinéraires de collectes de la Région passeront aux horaires de soirée (de 20h à 2h). Il faudra donc déposer son sac entre 18h et 20h le jour de la collecte. Cela concerne principalement les grands axes de la région. “Ce changement a plusieurs objectifs. Tout d’abord, éviter que nos équipes travaillent dans le trafic et donc avec une grosse pression. On cherche aussi à éviter de créer des embouteillages sur ces grands axes et à réaliser la collecte de la manière la plus fluide pour limiter la pollution de nos camions”, nous explique Etienne Cornesse, porte-parole de Bruxelles Propreté. Pour ceux qui resteront en collecte du matin, il faudra sortir son sac la veille entre 18h et minuit. Enfin, dans certains cas, pour les sacs orange et verts, la collecte se fera en après-midi. Il faudra donc sortir ses sacs entre 5h et midi.

À lire aussi

Les calendriers précis des collectes pour chaque rue ne sont pas encore disponibles. Le choix des horaires de passage pour un secteur dépend de la charge de travail pour les équipes. “On regarde le poids par collecte et la distance parcourue puis on équilibre les itinéraires.” Dès la première semaine de mai, une partie des Bruxellois recevra dans sa boîte aux lettres son nouveau calendrier de collecte en version papier. La semaine suivant, le reste des Bruxellois recevra à son tour ce document par la poste. Enfin, quelques jours avant le changement officiel du 15 mai, le site web qui vous indique vos jours de collectes sera à jour avec les nouvelles dates et heures.

Amendes de minimum 62€

Les sanctions ne devraient pas tomber tout de suite en cas de non-respect de cette nouvelle obligation de tri des déchets alimentaires. “Une période d’adaptation est prévue jusqu’en septembre. Il faut que les gens prennent l’habitude, et puis il y a les vacances d’été qui arrivent vite.” Mais à la rentrée de septembre, vous vous exposerez à une amende administrative de minimum 62,50€. “Cela peut même atteindre 62.500€. Il y a des circonstances aggravantes comme des cas de récidive ou de mauvais tri de produit dangereux comme des produits corrosifs ou du verre et des objets tranchants qui peuvent blesser nos équipes.” Et si le sac problématique reste sur la chaussée, un coût d’enlèvement supplémentaire de 100€ pour moins d’un mètre cube peut également être facturé. “Si on dépasse le mètre cube, ça augmente de façon exponentielle.” Enfin les communes peuvent aussi avoir des règlements spécifiques vous exposant à d’autres amendes administratives.

L’agence contrôle 300 sacs blancs par jour. Elle ne s’acharne toutefois pas sur les petites erreurs. “Notre but ce n’est pas d’embêter les gens mais de garder la ville propre et de bien gérer les déchets. Mais souvent on retrouve de tout dans les sacs avec aucun tri.” Sur ses 300 contrôles journaliers, l’agence ne préfère pas communiquer la part moyenne d’infractions. On sait toutefois que, dans 10 % des infractions, le responsable est identifié. “On laisse toujours la possibilité de s’expliquer avant une sanction.”