Expulsion arbitraire ou évacuation par précaution à Saint-Gilles: "je n’allais pas prendre les risques que des gens se fassent écraser"

L’état du bâtiment pose question depuis dès année. En 2017 alors que le site est occupé par le service prévention, une visite du Service interne pour la prévention et la protection au travail avait conclu que le bâtiment principal pouvait être utilisé “en toute sécurité” malgré un risque “très minime” d’effondrement de son annexe. En effet le terrain a tendance à s’affaisser. En 2018, c’est l’atelier, en fond de parcelle et victime de ces affaissements, qui fait l’objet d’un rapport. L’électricité doit y être coupée pour éviter tout risque d’incendie.

Finalement en 2019 le service prévention quitte les lieux pour être réparti dans différentes propriétés communales. Depuis c’est le calme plat jusqu’à l’occupation de l’ASBl en janvier. Pour le PTB rien ne justifiait une “expulsion” aussi rapide de l’ASBL (en moins de 24 heures), qui aurait très bien pu rester dans le bâtiment principal puisque aucun rapport ne met en cause l’état de ce bâtiment. “Soit la commune était au courant d’autres expertises plus alarmantes que celles qui ont été communiquées par le conseiller en prévention et a négligé la sécurité des travailleurs pendant deux ans, soit elle ment aujourd’hui en exagérant le problème de la dangerosité. Tenterait-elle ainsi de justifier l’absence de dialogue et la fermeté de sa réaction face à l’ASBL ?” questionne alors Loïc Fraiture, chef de file du PTB Saint-gillois.

Jean Spinette (PS), le bourgmestre, fait état d’un autre rapport daté de 2019 (qui ne nous a pas été transmis). Selon l’édile, ce document explique que les fissures de l’annexe, collée au bâtiment principal, se sont agrandies et que les deux édifices sont trop connectés pour que l’effondrement de l’annexe n’entraîne pas de risque pour le bâtiment principal.

Autrement dit, même le bâtiment principal est dangereux. “Et à ce moment-là, un agent du service prévision m’a dit qu’il arrivait à passer son point entre le mur de l’annexe et celui du bâtiment alors qu’ils sont censés être collés. Avec ce rapport et ce témoignage, la décision d’évacué a été prise et ce risque vaut toujours pour l’occupation de janvier dernier. Je ne suis pas contre les occupations temporaires, elles font partie de mon code génétique. Saint-Gilles porte toujours ces initiatives. Ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on laisse ce bâtiment sans personne dedans. Je n’allais pas prendre les risques que des gens se fassent écraser.”

La Gare du Midi à la rescousse

Avec les nouvelles recommandations de la Région qui préconise le réaménagement à la déconstruction/reconstruction, la régie communale n’avait pas les fonds pour mener a bien un projet de logements sur ce site. Les charges d’urbanisme que la commune va toucher grâce au nouveau siège de la SNCB à la Gare du Midi vont enfin donner les moyens de faire quelque chose de ce bâtiment. Un permis pour la rénovation du site en logements abordables devrait arriver au en avril 2024