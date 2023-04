Hyperloop STIB, navetteurs héliportés, bouchons de bateaux ou… circuit de F1 : une étude de la VUB imagine la mobilité à Bruxelles en 2050

Jouant avec leurs Bruxellois du futur comme avec des pions au jeu de l’oie, une case en avant, trois en arrière, ces récits se basent sur des hypothèses de réchauffement climatique, d’explosion du tourisme ou de sa disparition, de flambée immobilière, de montée des eaux. Voire, c’est très bruxellois, de décentralisation extrême à l’échelle communale ou d’élargissement à l’hinterland économique, hors 19 communes. Quid si la STIB disparaît ? Quid si l’économie de partage se généralise ? Quid si la circulation se fait sur les voies d’eau ? Ou dans les airs ? Autant de pistes pas si loufoques suivies par les chercheurs pour éclaircir un futur pas toujours réjouissant. Voire carrément plombé.

”L’avenir ne se déroule pas toujours comme prévu. La récente pandémie nous l’a montré. Nous devons donc tenir compte de plusieurs pistes et nous préparer à chaque option”, prévient Sara Tori, chercheuse doctorante pour Mobilise et l’une des auteurs de cet insolite projet universitaire avec ses collègues Martin Pavlovic, Geert te Boveldt et Imre Keserü.

La Bruxelles du futur pourrait être desservie par un métro ultrarapide jusqu'en périphérie: l'hyperloop. C'est une hypothèse d'une étude menée sur la mobilité de 2050 par le groupe de recherche Mobilise de la VUB. ©AdobeStock

Ces scénarios, ils ne sortent pas de nulle part. Ils sont issus d’ateliers participatifs qui ont mobilisé 51 experts du secteur de la mobilité (STIB, TEC, Port de Bruxelles, SPF Mobilité). “Le groupe de recherche a déterminé quelques variables incertaines, telles que le succès futur du commerce en ligne ou l’utilisation des transports en commun”, explique Sara Tori. “Nous avons tenu compte à la fois d’une augmentation et d’une diminution de l’utilisation de moyens de transport comme le train, le tram et le bus d’ici 2050”. Des intervenants du réseau associatif, issu du Fietsersbond (qui représente les cyclistes), de walk.brussels (qui parle au nom des piétons) ou encore du Netwerk Duurzame Mobiliteit (”réseau mobilité durable”) ont aussi esquissé leur vision d’une mobilité à Bruxelles en 2050. Tous se sont mis dans la peau des personnages d’âges, de composition familiale et de milieux sociodémographiques différents.

Évidemment, le but n’est pas d’en rester à ces nouvelles de SF. “Grâce à nos scénarios, nous pouvons mieux anticiper et renforcer la résilience de nos villes”, parie Sara Tori. Ainsi, le projet Remobilise, qui est subventionné par Innoviris, “travaillera sur un portefeuille de mesures politiques destinées à faire face aux défis mis en avant dans les scénarios”. Cette étape s’appuiera sur un logiciel dès 2024. “L’outil générera des actions politiques sur la base de circonstances spécifiées par l’utilisateur. Les chercheurs s’adressent ainsi directement aux décideurs politiques afin qu’ils développent davantage la politique de mobilité urbaine”.

Les 4 scénarios imaginés par la VUB

1 – “Le grand Bruxelles unifié”

L'étude Mobilise d'un groupe de recherche de la VUB se propulse dans le Bruxelles de 2050 où 4 scénarios de mobilité sont établis. L'idée est d'en donner des pistes de solutions aux autorités pour s'y préparer. ©Mobilise - VUB

Le centre historique est "hypertouristique": il attire de riches visiteurs. Saint-Josse dispose d'un camping forestier de luxe.

Le premier scénario est celui d’un “grand Bruxelles unifié”. En plus des 19 communes, l’aire métropolitaine est désormais intégrée dans la région. Waterloo et Beersel en font partie. Ces nouveaux quartiers bruxellois, au contraire des zones plus éloignées de la capitale, sont très bien desservis en transports en commun ultrarapides (que le scénario appelle “l’hyperloop”). Dans Bruxelles, les employés travaillent à 85 % de chez eux. Les écoles et universités disposent d’unités et campus décentralisés partout dans la ville, ce qui permet aux élèves et étudiants de ne pas se déplacer trop loin. Le centre historique est “hypertouristique” : il attire de riches visiteurs. Saint-Josse dispose d’un camping forestier de luxe et un autre camping est implanté dans le tunnel Madou. Bruxelles s’est aussi surdensifiée, ce qui impose d’en sortir pour faire son jogging. Les livraisons se font par drone. Tous les services et commerces sont accessibles à 15 minutes maximum, ce qui est loin d’être le cas hors de Bruxelles. Mais il faut réserver un créneau sur internet pour utiliser les artères piétonnes les plus fréquentées, ce qui peut être difficile pour les personnes âgées. Dont désormais beaucoup vivent en coliving en raison des prix impayables de l’immobilier.

2 – “Liberté maximale”

L'étude Mobilise d'un groupe de recherche de la VUB se propulse dans le Bruxelles de 2050 où 4 scénarios de mobilité sont établis. L'idée est d'en donner des pistes de solutions aux autorités pour s'y préparer. ©Mobilise - VUB

Etterbeek a même construit un mini-ring sur son territoire. Pour perdre moins de temps, les gros salaires navettent... par les airs, via hélicoptères.

Le second scénario est appelé “liberté maximale”. Il s’agit d’un scénario du pire ou presque. On y retrouve des règles de circulation différentes dans chaque commune, dans et hors de Bruxelles. Le trafic est tellement congestionné qu’il faut une heure pour rouler d’un bout à l’autre d’Auderghem. Les stations de métros sont abandonnées pour raisons de sécurité : des salles de sport y sont installées. Dans ce marasme, les jeunes reçoivent des voitures subventionnées par le gouvernement dès leurs 18 ans. C’est plus rapide que le bus car chaque commune a son propre opérateur de transport. Etterbeek a même construit un mini-ring sur son territoire. Pour perdre moins de temps, les gros salaires navettent… par les airs, via hélicoptères. Certaines résidences privées disposent d’héliports intégrés. Ce qui permet aux nantis de s’envoler en France le week-end. Les touristes ont déserté le Pentagone car le climat est trop aride : ils visitent les villes du nord de l’Europe. Vu la chaleur, les routes sont couvertes pour permettre la marche.

3 – “Bruxelles automobilisée”

L'étude Mobilise d'un groupe de recherche de la VUB se propulse dans le Bruxelles de 2050 où 4 scénarios de mobilité sont établis. L'idée est d'en donner des pistes de solutions aux autorités pour s'y préparer. ©Mobilise - VUB

Le week-end, on prend le bateau pour un séjour sur l'île de Gand. Le centre est devenu hypertouristique: un circuit de F1 est tracé du Manneken Pis à l'Atomium.

Dans le 3e scénario, “Tout Bruxelles est sur 4 roues”. Tout le monde circule en voiture, même les enfants qui rentrent de l’école via Uber-Kids. La chaleur rend le vélo quasi injouable. L’économie du partage a tout transformé : les communautés de résidents mettent leurs voitures en commun. Les mers ont monté : les voies d’eau bruxelloises servent aux livraisons et au transport de personnes. Notamment le week-end : on prend le bateau pour un séjour sur l’île de Gand. Le centre est devenu hypertouristique : un circuit de F1 est tracé du Manneken Pis à l’Atomium. Il est desservi par l’hyperloop de la STIB, seul transport en commun subsistant excepté le bateau public. Les infos en temps réel sur l’encombrement des routes, de la STIB et des piétonniers aident les Bruxellois à choisir leur moment pour se déplacer. Les colivings se sont généralisés mais connaissent un énorme turn-over à cause d’Airbnb. Pour brider le tourisme, un ticket d’entrée est exigé pour le Pentagone. De même, les politiques discutent d’un quota maximal de visiteurs simultanés. Ce qui rend impayables les visites des habitants de la périphérie à leur famille de la capitale. Un collectif pour un centre-ville moins mobile aide les personnes âgées à se déplacer, dont les liens sociaux sont brisés vu les trop nombreux Airbnb.

4 – “Hyperproximité”

L'étude Mobilise d'un groupe de recherche de la VUB se propulse dans le Bruxelles de 2050 où 4 scénarios de mobilité sont établis. L'idée est d'en donner des pistes de solutions aux autorités pour s'y préparer. ©Mobilise - VUB

Chaque commune dispose de son code de la route. La voiture est plus pratique que le transport en commun, qui n'est plus synchronisés à travers les communes.

Le 4e scénario est celui de l'” hyperproximité”, où tous les services sont localisés dans les 15 minutes autour de chaque domicile. Un pédibus emmène les enfants à l’école et les employés sont en télétravail à 100 % : ils ne se rencontrent que dans les bureaux virtuels. Les enfants aussi peuvent suivre l’enseignement à distance certains jours. Chaque commune dispose de son code de la route, ce qui est difficile à intégrer pour les jeunes conducteurs. Ceux-ci reçoivent un abonnement de carsharing à leurs 18 ans, subventionné par le gouvernement. La voiture est plus pratique que le transport en commun, qui n’est plus synchronisé à travers les communes. Le vélo est dangereux, à cause de toutes les règles différentes. Le centre-ville n’est plus du tout touristique car le tourisme a décliné partout dans le monde : ce sont des commerces locaux qui ont réinvesti le piétonnier, ainsi que des multinationales de la grande distribution autrefois localisées dans les zonings de périphérie. Chaque quartier dispose de ses magasins locaux, facilement accessibles par la marche. Heureusement, car l’immobilier flambe et les appartements sont minuscules, d’où l’envie des Bruxellois pour l’extérieur. Hélas, l’interconnexion entre les zones pédestres est chaotique vu l’extrême décentralisation de la mobilité à l’échelle communale. Les règles fluviales aussi diffèrent dans chaque quartier, d’où les nombreux accidents maritimes. Et les tarifs de stationnement automobile sont excessivement complexes.