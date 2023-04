Le renouveau du quartier Bizet dans l’incertitude financière : “certaines communes peuvent allonger la note, mais pas nous”

©D.R.

Ici, nous sommes dans l’antenne de quartier Bizet ouverte toute la semaine. Elle a l’ambition de devenir un lieu de rencontre entre tous les habitants du quartier. Installée en juillet dernier, l’antenne se fait doucement connaître.

C’est également le point de chute des quatorze associations retenues dans le cadre du contrat de quartier durable, financé en grande partie par la Région et qui allie des investissements immobiliers et socio-culturels. Avec une enveloppe de quize millions d’euros accordée en 2020, ce quartier anderlechtois, traversé par la chaussée de Mons, s’anime régulièrement au rythme des repas, des spectacles et autres ateliers de réparation… L’agenda commence à entrer dans les têtes : le jeudi, food truck avec des petits plats sains devant l’école Imi et en partenariat avec la ferme du Chaudron; le mardi, repas des seniors à l’antenne de quartier…

Bouquet associatif

L’ancien parking, de l’autre côté de la chaussée a été renommé. Le désormais “Bizet Bizar” est en phase de débétonisation. Les écoles et groupe de jeunes sont déjà venus replanter quelques fleurs et l’ASBL Elastik prépare ses futurs ateliers ouverts de réparation de vélo et ses initiations pour manier le deux-roues.

Une scène ouverte sera aussi installée pour permettre aux jeunes d’exprimer leur art. “On a Nawell Madani, une humoriste anderlechtoise qui cartonne; pourquoi pas essayer de la faire venir, s’enthousiasme l’échevine en charge des contrats de quartier Nadia Kammachi (Ecolo). “Le quartier n’avait pas beaucoup de vie associative. On a dû aller chercher les ASBL; elles ont sondé le quartier et proposent maintenant des activités en tout genre et pour tout public. On n’oublie personne, seniors, jeunes, personnes seules… Le lien créé entre ces associations aux publics différents permet de faire se rencontrer toutes ses populations.

À terme, sur le parking, une crèche de 49 places sera construite ainsi qu’une vingtaine de logements à loyer abordable et une maison sociale. Cette dernière “offrira un espace pour du sport, cinq logements de transition notamment pour des femmes victimes de violences ainsi qu’une permanence du CPAS et des aides administratives, juridiques, et psychologiques.” Les associations installées temporairement pour le moment garderont des espaces.

Quelques mètres plus loin, le parc des Résédas “qui n’est plus qu’un simple parc de passage”, devrait voir débarquer des maraîchers et des potagers pour se transformer en AgroRésédas. Dans le volet rénovation, les associations vont tenter de réunir des propriétaires pour les conseiller pour des rénovations et les faire s’allier pour partager certains frais comme cela se fait déjà dans le quartier voisin de La Roue.

Tambouille financière

Sur les quinze millions d’euros, 11,5 sont prévus pour les opérations immobilières et les aménagements d’espaces publics. Pour les activités socio-culturelles, 3,5 millions sont programmés. Le contrat de quartier s’étend sur sept ans entre les phases d’élaboration, les 50 mois d’exécution (activités socio culturelles, appels à projet, lancements des marchés) et finalement la mise en œuvre. C’est le casse-tête de Lamia qui coordonne tous les projets. Et depuis la crise des coûts de l’énergie et des matières premières, elle se retrouve confrontée à un problème. “On a pris un million de plus pour Agrorésédas par rapport au budget réalisé en 2020; 500 000 pour la maison sociale.”

L’échevine résume la situation. “Entre 2020 et maintenant, on a pris 30 % sur le total des projets. L’outil du contrat de quartier n’évolue pas malgré la crise. Et nous ne sommes pas les seuls. Déjà avec la Covid, on avait dû se mettre à trois communes (avec Saint-Gilles et Schaerbeek) pour réclamer des délais supplémentaires. Si l’on n’introduit pas les projets dans les temps, on doit rembourser la somme. Autant vous dire qu’on ne peut pas se le permettre au niveau communal. Et le poste de Lamia, par exemple, n’a pas été prolongé, lui.”

Sept ans de planification, c’est bien, mais si la tirelire ne bouge pas d’un iota, çà se complique. Deux solutions : réduire les ambitions ou trouver des fonds ailleurs. La commune, donc, introduit une demande de fonds européen (FEDER). “mais d’autres communes ont sûrement fait la même chose. Le contrat de quartier Bizet n’est pas le seul à subir cette situation. Certaines communes peuvent allonger la note mais pas nous. L’outil est un très bon outil. Heureusement que la Région met en place cela, mais il doit évoluer.”