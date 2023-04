L’agent de quartier et l’huissier sont ainsi tombés sur 2 grammes de cocaïne, 175 pilules d’ecstasy et de MDMA, 40 grammes de hachich, plus de 4 kg de cannabis, 1 000 euros en cash, trois balances de précision, un nombre important de sachets prévu à la vente en détail et trois smartphones.

Une surveillance de l’appartement a permis d’appréhender une personne en possession de la clé. Le suspect est connu pour plusieurs faits de stupéfiants, précise la zone de police ouest. Le suspect a été mis à la disposition du Parquet et a été placé sous mandat par la juge d’instruction.