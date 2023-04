Que va-t-il se passer ce dimanche dans le quartier Dailly à Schaerbeek ? Le quartier sera bouclé par la police

Que se trame-t-il dans les bureaux de la zone de police nord ? Cette semaine, de nombreux Schaerbeekois ont reçu un flyer officiel dans leur boîte aux lettres. Celui-ci annonce que, dès 8 heures, les habitants de l’avenue Félix Marchal (entre la rue Radium et la chaussée de Louvain) et la chaussée de Louvain (entre la place Dailly et le carrefour grande rue au Bois – rue Victor Hugo) seront soumis à des règles assez strictes et devront appeler un numéro de police avant de sortir, et ne pourront le faire qu’accompagnés d’un policier. Beaucoup de citoyens se questionnent de l’authenticité du flyer, si bien que la police a confirmé celui-ci, sans pour autant répondre aux interrogations quant à la nature et la durée de l’intervention.