Un mineur renversé en scooter suite à une course-poursuite en plein centre-ville

Deux versions

Selon la police, il s’agirait d’un jeune homme né en 2005, et toujours mineur, qui était aux commandes d’un véhicule volé dans le Brabant wallon. Un procès-verbal a été rédigé pour entrave méchante à la circulation, informe la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles. Le procès-verbal mentionne également une “rébellion armée” dans le chef des pilotes du scooter, l’arme en question étant justement le véhicule volé. Dans sa chute, le jeune homme aurait également percuté un policier et l’aurait blessé, lui imputant deux semaines d’interruption de travail.

Sur place, des commerçants et témoins relatent que la voiture de police est d’abord venue toucher la mobylette avant que le conducteur n’en perde le contrôle et termine sa chute à l’angle du Boulevard Lemonnier et de la rue Philippe De Champagne. Du côté de la police, on dément très formellement, et avec insistance, cette version.

Après l’impact, le jeune gisait sur le trottoir, “les policiers l’ont d’abord menotté avant de l’ignorer quelques instants, quand les passants leur ont dit qu’il était en train de mourir, ils se sont occupés de lui,” poursuit un commerçant local. Selon eux, le jeune homme sur le scooter ne serait pas celui qui l’a volé, “ce sont ses copains qui l’ont volé, et lui ont laissé faire un tour dans le quartier avec”. Une version que remet en cause le parquet du Brabant wallon. La complexité viendrait du fait que deux jeunes hommes étaient sur le véhicule au moment des faits, mais ni la police, ni le parquet, ne sont en mesure de confirmer si l’un des deux était coupable du vol.

Déjà des morts

Cette histoire rappelle la mort d’Adil, 19 ans, en avril 2020 à Anderlecht alors qu’il tentait, lui aussi, de se soustraire à un contrôle de police alors qu’il était en scooter. Ou encore celle de Sabrina et Ouassim, aussi en scooter, morts après un accident causé lors d’une course-poursuite, en 2017.

Samedi soir, un autre jeune homme en scooter est décédé aux abords de la gare du Nord suite à un accident de circulation. Une cagnotte a d’ailleurs été ouverte à cet effet, rassemblant plus de 600 euros.