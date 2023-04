Capturer les émissions des CO2, ce n’est “pas un enjeu majeur pour la transition écologique à Bruxelles,” même pour l’incinérateur

Ces dispositifs sont utiles pour des industries qui émettent beaucoup de CO2 et qui n’ont pas de marge de réduction dans leur procès de production, argumente l’Ecolo. “Il n’y a pas d’industrie de la sorte à Bruxelles.” Reste le cas de l’incinérateur de Neder-over-Heembeek, plus gros émetteur de CO2 à Bruxelles avec 471 kilotonnes en 2021 et 500 000 tonnes de déchets incinérés par ans. Ici non plus le Ministre juge que les dispositifs de captation ne sont pas pertinents à Bruxelles. Son cabinet complète en ajoutant que la technologie de capture n’est pas mature et reste extrêmement coûteuse.

“Il ne s’agit en rien de ce dont nous aurions besoin à notre échelle pour l’incinérateur”. De plus, l’infrastructure étant ancienne (plus de 30 ans) il vaut mieux “optimiser ce qui existe avant d’envisager des technologies qui n’ont pas encore été éprouvées.” Alain Maron préfère se concentrer sur une réduction de 30 % des flux de déchets qui arrive sur le site, notamment grâce aux nouvelles politiques en termes de tri.

Photos Ennio Cameriere : incinerateur de bruxelles , avec le ministre alain maron (Ennio Cameriere) ©Ennio Cameriere

La réponse laisse la députée libérale perplexe. “En termes de lutte contre le réchauffement climatique, tout compte. Et des exemples existent ailleurs. Même avec une réduction des déchets que nous encourageons, vous aller continuer d’en brûler.”

Aucune étude n’est donc programmée pour envisager un tel dispositif sur l’incinérateur. Par contre le traitement de la chaleur de ce dernier devrait être amélioré. Aujourd’hui cette chaleur est utilisée pour produire de la vapeur, convertie ensuite en électricité qui représente l’équivalent de la consommation annuelle de 65 000 ménages. De plus, une partie de cette chaleur est injectée dans un réseau de chaleur qui alimente les serres royales et Dockx.

“La priorité en termes d’efficacité énergique de l’incinérateur et de réduction des émissions de CO2 est d’une part de développer le réseau de chaleur existant, et d’autre part de faire des améliorations importantes au sein de l’incinérateur même qui permettront de réduire sa consommation de gaz naturel (modernisation des surchauffeurs, le réseau de tuyau qui permet de produire de la vapeur à partir de la chaleur produite par la combustion des déchets), poursuit le cabinet du Ministre. On étudie également l’optimisation de la récupération de la chaleur au sein de l’installation.”