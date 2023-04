”Cent ans après, on redonne une nouvelle vie à la Cité Moderne” : les 173 logements de la cité-jardin de Berchem-Sainte-Agathe en passe d’être rénovés

Au programme : l’intérieur sera rénové et isolé, les planchers et plafonds refaits, les chaudières remplacées, les façades rafraîchies… “On fait ces rénovations dans le respect du patrimoine”, insiste le directeur Cédric Mahieu. La cité étant classée, la société de logements doit en effet respecter l’âme du site et de multiples conditions. “On a par exemple mené des études pour retrouver les couleurs d’origine des façades”, à savoir une teinte blanche avec des châssis colorés. Ces châssis seront d’ailleurs restaurés, quand ils ne sont pas trop pourris. L’autorisation a d’ailleurs été donnée pour installer du double vitrage. Ce qui contribuera à l’amélioration du confort et du score énergétique de ces maisons centenaires.

Des panneaux solaires pourront également être installés sur les toits plats, et ne seront dès lors pas visibles.

Une dizaine d’années de chantier

Au total, la facture actuelle s’élève à environ 37 millions d’euros hors TVA. Une somme financée par les subsides de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et des subsides patrimoniaux.

À projet faramineux, travaux d’envergure. Le chantier global devrait durer “une dizaine d’années”, et ne commencera pas avant fin 2024. Le président de Comensia explique que le chantier se fera en trois phases. Chaque lot d’habitations sera en travaux pendant environ trois ans. Un plan de relogement est prévu, notamment grâce à la capacité des habitations en cours de rénovation place de l’Initiative.

Plus de 20 millions pour les espaces publics

À cette profonde rénovation des logements s’ajoute un ambitieux plan de réaménagement des espaces publics de la cité. On évoquait récemment le “contrat de quartier durable” baptisé “Réenchantons la Cité Moderne”. “Comensia s’occupe des logements. Nous, on s’occupe de l’extérieur. Les deux projets s’inscrivent en parallèle”, explique le bourgmestre berchemois Christian Lamouline (Les Engagés).

Dans ce cadre, 13 millions d’euros sont débloqués par la Région, à quoi s’ajoutent plusieurs subventions complémentaires. Ce qui porte ce total à 23 millions d’euros, à investir dans les cinq prochaines années.

Les voiries seront réaménagées, avec notamment une mise en valeur de la place des Coopérateurs, “le cœur de la Cité”. “On ne travaille pas que sur des briques, mais aussi sur la situation socio-économique du quartier”, explique le bourgmestre, pour qui le contrat de quartier doit “combler les lacunes du passé” en termes d’équipements. Sont entre autres prévues une salle de sport, une “Maison des Initiatives et des solidarités”, une crèche et une “entreprise à but d’emploi”.

En additionnant les fonds pour les logements et ceux pour l’espace public, “on est sur plus de 50 millions”, se réjouit Christian Lamouline. “Cent ans après, on redonne une nouvelle vie à la Cité Moderne. On met en lumière un joyau de la commune. Un quartier dont on est fier.”