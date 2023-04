La SNCB double ses prix d’entrées pour les sanitaires : “ce n’est pas normal de payer encore plus pour un besoin naturel”

Alors, 1 euro pour une toilette publique, c’est trop cher ? On a demandé aux usagers, navetteurs, etc. Pour certains, la hausse du prix ne pose pas de problème. “Si l’on améliore le service, alors oui cela ne me dérange pas de payer un peu plus. C’est un avantage d’avoir des toilettes en pleine ville, en pleine gare. Il ne faut pas non plus oublier le personnel, présent tout au long de la journée”, explique une dame d’un certain âge devant les sanitaires. “Il est vrai que les sanitaires ne sont pas toujours accessibles, ni pour les PMR ni pour les familles. Si quelqu’un veut changer ou allaiter son enfant, c’est compliqué”.

A contrario, d’autres voyageurs ne partagent le même avis. “Je trouve que même 50 cents, c’est déjà de trop. C’est un besoin naturel. Pourquoi nous demander de payer et, à l’avenir, encore plus”, partage un étudiant dans un couloir de la gare. “Je préfère me retenir et rentrer chez moi plutôt que de payer”. D’autres clients de la SNCB estiment que la vie est déjà assez coûteuse comme ça. “Tout augmente maintenant, même pour aller uriner, il va falloir commencer à compter ses sous. C’est assez choquant”.

Un bon de réduction pour uriner à l’achat d’un ticket SNCB

Le personnel des sanitaires se pose également la même question. Une dame pipe craint que cette augmentation ne fasse grincer des dents. “Il risque d’y avoir moins de voyageurs dans les sanitaires. À Charleroi, le prix avait déjà augmenté, passant à 80 cents et le nombre de clients avait diminué. Les rénovations ne justifient pas cette augmentation”.

Du côté de la SNCB, la porte-parole Marianne Hiernaux, modère cette augmentation. “Ce prix est celui pratiqué dans les sanitaires du secteur public que l’on retrouve en ville. On ne fait que respecter les tarifs du marché. De plus, les passagers recevront un bon de réduction de 80 cents lors de l’achat d’un ticket d’entrée, utilisable dans plusieurs commerces présents en gare”.

Un service plus pratique et professionnel

C’est la société néerlandaise 2theloo, spécialisée dans l’exploitation de toilettes dans des lieux très fréquentés, qui sera en charge de ces rénovations. “Ce nouveau service comprendra des horaires d’ouverture étendus, un intercom disponible 24h/24, un nettoyage approfondi avec de nouveaux et de meilleurs équipements ainsi qu’une flexibilité du personnel lors de fortes activités dans les gares comme lors d’événements ou de périodes de vacances. Des toilettes de nuit seront aussi installées. Une attention particulière sera portée sur les familles et les PMR”, précise la porte-parole.

“Pour les familles, un espace nurserie séparé sera aménagé afin d’offrir la possibilité d’allaiter ou de donner un biberon ainsi que de changer son enfant. Les personnes à mobilité auront des toilettes plus adaptées, avec plus d’espace, des équipements à hauteur adéquate, un bouton d’alerte et une porte coulissante. Des lignes de guidage et des couleurs contrastées seront également présentes pour les aveugles et malvoyants”. Enfin, le concept promet d’être 100 % neutres en CO2 avec entre autres, l’utilisation de l’eau de pluie et des systèmes de dosage et de recyclage d’eau.

Les nouvelles toilettes de la SNCB, conçues par le spécialistes 2theloo, seront plus écologiques et économiques. ©SNCB/2theloo ©SNCB/2theloo

Aucune date précise pour le début des rénovations n’a été communiquée. Les travaux devraient d’abord débuter dans les gares de Bruxelles-Centrale et Bruxelles-Nord. La Gare du Midi suivra ensuite, le chantier étant plus conséquent.