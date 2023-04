Le peintre James Ensor à l’honneur d’une exposition de la KBR et des Musées des Beaux-Arts

Les collections Ensor de la Bibliothèque Royale (KBR) et des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB) seront réunies pour la première fois dans une large collection. Les admirateurs du peintre pourront observer certaines de ses oeuvres à la Bibliothèque Royale à l’occasion de l’exposition “James Ensor. Inspired by Brussels”, du 22 février 2024 au 2 juin 2024 inclus, annonce la KBR par voie de communiqué. La KBR et les Musées collaborent et regroupent ainsi leurs collections respectives de l’artiste. Les deux institutions publiques ont même été les premières à acheter le travail du peintre flamand. “En 1892 déjà, le Cabinet des Estampes de KBR achetait 25 gravures du maître ostendais. Trois ans plus tard, en 1895, les MRBAB faisaient l’acquisition d’un chef-d’œuvre précoce de l’artiste : “Le Lampiste” (1880)”, précise le communiqué.