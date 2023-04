Les prix de l’immobilier stagnent à Bruxelles : voici les prix moyens des habitations en ce début d’année 2023 (INFOGRAPHIE)

”L’augmentation ralentit”, constate Renaud Grégoire, porte-parole de notaire.be. Selon son sentiment personnel, cette tendance devrait d’ailleurs continuer, pour arriver à une stabilisation voire une légère diminution d’ici la fin de l’année. Rappelons que ces chiffres sont à considérer au regard de l’inflation, s’élevant à 2,2 % pour ce premier trimestre. “L’augmentation des prix est inférieure à l’inflation.”

En Région bruxelloise, les prix sont en stagnation. Le prix moyen d’un appartement s’élève à 281.918€ lors de ces premiers mois, et celui d’une maison à 578.753€, à savoir des hausses de moins de 1 %. Dans les deux provinces brabançonnes en revanche, la hausse est beaucoup plus marquée.

Dans le Brabant wallon, le prix des appartements en ce premier trimestre 2023 a bondi de 10 % par rapport à l’an passé : comptez en moyenne désormais 287.216€ pour un appartement dans la Jeune Province, qui reste de loin la plus onéreuse de Wallonie. Les maisons du BW connaissent une hausse beaucoup plus limitée, d’environ 1 %, avec un prix moyen pour ce premier trimestre de 423.400€. Dans le Brabant flamand, les maisons ont pris 4 % ce premier trimestre (417.720€ de prix moyen) et les appartements 2 % (292.893€).

Selon le porte-parole des notaires, la hausse plus élevée dans le Brabant par rapport à la Région bruxelloise est notamment due à la nature des biens brabançons, plus récents, avec davantage de neufs, et donc plus onéreux.

Baisse des transactions

Outre les prix, l’activité immobilière enregistre ce premier trimestre une baisse de 7,1 % à l’échelle nationale par rapport au premier trimestre de 2021. En comparaison avec les années d’avant la pandémie, les transactions actuelles sont cependant plus nombreuses. “Après la crise sanitaire, le marché immobilier s’est emballé. Nous revenons actuellement à un marché plus équilibré où les acheteurs ne sont plus obligés de se décider dans la précipitation et peuvent négocier”, indique Renaud Grégoire.

En Wallonie, le Brabant wallon est la seule province à avoir enregistré une baisse du nombre de transactions en comparaison avec 2019. Notons que la proportion de jeunes acheteurs est également en baisse, et ce dans toutes les régions du pays.