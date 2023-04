Les propos de Bernard Clerfayt (Défi) sur le modèle méditerranéen où “Monsieur travaille et Madame reste à la maison” choquent le PS et Ecolo

”Il y a encore beaucoup de femmes en Région bruxelloise qui sont dans un modèle méditerranéen, modèle familial où c’est Monsieur qui travaille et Madame qui reste à la maison”. Tenus ce matin sur LN24 par le ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation, ces propos ont choqué les deux autres partis de la majorité, PS et Ecolo.