À Ixelles, des logements insalubres à 950 euros pour un deux pièces

À lire aussi

Carine (nom d’emprunt) a rejoint sa fille pour aider cette mère isolée avec ses trois enfants de deux, six et onze ans. Ils se partagent une chambre à cinq, et n’ont pour espace de vie qu’un petit salon et une cuisine ravagés par l’humidité et les punaises qui ont fait enfler l’oreille du cadet. Le tout pour 950 euros par mois sans les charges. La Dirl (Direction de l’Inspection Régionale du Logement) a même émis un arrêté d’inhabitabilité sur son appartement. Au sous-sol, Ismael, un jardinier-peintre doit s’acquitter de 550 euros chaque mois pour un studio jouxtant la chaudière, l’été, il y faisait tellement chaud que les produits toxiques entreposés dans le local de la chaudière lui faisaient tourner la tête. Côté sanitaire, “j’ai arrêté de me doucher ici, le WC fuit, le carrelage de la douche est cassé, et les souris et les rats passent par là.” Au premier, Soraya souffre désormais d’emphysème (une maladie qui entraîne la destruction des alvéoles pulmonaires) à cause de l’humidité et des nuisibles, et a augmenté sa dose d’antidépresseurs. “On n’a plus de vie sociale, nos proches ne veulent plus venir ici à cause des punaises et on ne veut pas aller chez eux de peur de les exporter…”

La salle de bain d'Ismael, sans fenêtre ni lumière fonctionnelle. ©Sylvain Anciaux

Expulsions à venir

Au début de la discorde, des promesses de rénovation non tenues de la part de la propriétaire, affirment les locataires. Après un deuxième hiver sans chauffage, il y a un an, ils décrètent une grève de loyers. Une technique illégale, ils en conviennent, “mais c’était le seul moyen de faire pression”.

Régine Lambrette, qui co-détient les lieux, livre une autre analyse. “J’ai fait venir Rentokil trois fois en deux ans, ils leur ont refusé l’accès. Pour l’humidité, après une visite de Bruxelles-habitat, il a été constaté que le sèche-linge n’a pas été raccordé à un système d’évacuation d’eau.” En clair, pour la propriétaire, les locataires sont responsables de l’état actuel du logement.

Soraya doit partager sa chambre avec son fils de 18 ans. ©Sylvain Anciaux

Bien décidée à les expulser afin de vendre son bien, Madame Lambrette a entamé des procédures en justice de paix, qui semble lui donner raison. Les avis d’expulsion sont délivrés depuis peu, et tous les locataires, sauf Soraya et son fils pour qui la décision n’est pas encore tombée, risquent une expulsion au début du mois de mai. Mais les locataires, aidés par le Front Anti-Expulsion, seront peut-être bientôt aidés par un avocat et envisagent un recours, ce qui suspendrait la décision actuelle.

”On va encore plus sanctionner”

Du côté de la commune, l’échevine au Logement, Anaïs Camus (Ecolo) explique qu’on “traite ce dossier à cheval entre de l’insalubrité et du marchand de sommeil”. L’échevine a d’ailleurs appris que les étages supérieurs, sous-loués ou squattés, étaient également sous le coup d’un arrêté d’inhabitabilité de la Dirl, alors que la propriétaire aurait continué à louer. “Là-dessus, on va encore plus sanctionner”. Concrètement, la commune n’est pas la justice de paix, mais Ixelles s’est récemment dotée d’un nouveau règlement conférant ces questions de mal-logement au service logement (et non plus urbanisme) en collaboration avec la Dirl.

Cette chambre est occupée par une grand-mère, sa fille et trois enfant de deux, six et onze ans. ©Sylvain Anciaux

L’échevine le concède, la problématique des marchands de sommeil se fait de plus en plus visible à Ixelles. Peut-être parce que la commune s’active pour tacler ce problème, “mais aussi parce que la crise actuelle renforce ce phénomène”. L’édile l’assure, Ixelles aidera les locataires s’ils venaient à être expulsés. Une aide nécessaire, car tous sont bénéficiaires du CPAS : “quel proprio voudrait louer à quelqu’un qui touche 800 euros?”, soupire Soraya.