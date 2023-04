Il s’agit de la 28e édition. Au programme, trois jours avec 180 exposants et artisans "venus des quatre coins de l’Europe", avec également des concerts et des reconstitutions de combats. On retrouvera entre autres des combats en armures, des combats d’épées, des numéros d’équilibristes, des fabricants de costumes et des archetiers.

L’événement est ouvert le vendredi de 16 à 22h, le samedi de 10 à 22h et le dimanche de 10 à 20h.