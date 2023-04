Ça va être le cirque au pied de la basilique de Koekelberg : “Clowns O Parc” revient pour une deuxième édition

Alain Chabri et son père Toto ©© Bernard Demoulin

Cette année Alain vous a conquête un spectacle évidemment tourné autour des clowns. “On aura un Clown anglais, Flat-Hat, un duo français Diego et Joannes, et un tri avec mon père, Toto Chabri, Manu et moi-même. C’est génial parce que ça allie plusieurs styles Le trio est plutôt traditionnel et les spectacles de clown seul sont plus modernes.” La fine équipe sera accompagné la Belge, championne de gymnastique, Natascha van Es, du britannique Jemile Martinez pour un spectacle de jonglage au ballon de foot et du duo hongrois en patin à roulettes, Donnert. Le tout se tiendra dans un spiegeltent, un chapiteau flamand type art nouveau paré de boiseries et de miroirs. Le spectacle gratuit commence à 16 heures mais les places sont limitées.

Pour réserver il faut vous rendre le jour même sur place à partir de midi. Des activités seront prévues l’après-midi. En attendant le spectacle vous pourrez par exemple découvrir l’histoire des clowns lors d’une exposition qui remonte à leurs origines avec l’un des premiers d’entre eux, Joe Grimaldi.