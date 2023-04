On a testé pour vous l’okonomiyaki, une galette traditionnelle japonaise

Sur la carte bien fournie, on retrouve toutes sortes de spécialités japonaises : sushi, udon, ramen, otsumami, salade, fondu… et okonomiyaki. Cette spécialité de l’ouest du pays, du côté d’Osaka, a le vent en poupe. “Beaucoup de clients commandent un okonomiyaki”, explique le chef. “Aussi bien des habitués de cette gastronomie comme des novices. Ce n’est ni un plat ni un dessert, c’est plutôt un goûter. Au Japon, on le partage entre amis ou en famille et dans certains bistrots avec une bière”.

L’okonomiyaki est composé d’une pâte à base d’œufs, de farine, de sucre et de sel fin. Pour la garniture, elle peut varier en fonction des envies et de la région. “Il existe deux okonomiyaki, qui diffèrent au niveau de la garniture” précise le chef. “Il y a celui d’Osaka, où l’on aura tendance à retrouver des choux pointus, des lardons ou de la viande de porc et des crevettes par exemple. Du côté d’Hiroshima, on trouvera en plus une portion de nouilles Ramen ou Somen légèrement grillées au fond de la galette”.

La préparation, quant à elle, est assez rapide. Seulement 10 minutes de cuisson, 5 minutes pour chaque surface. Pour les finitions, on rajoute un peu de mayonnaise sur le dessus et de la sauce tonkatsu ou okonomiyaki. Le tout est parsemé d’algues vertes séchées en poudre appelées “aonori” ainsi qu’un petit bouquet de katsuobushi (flocons de bonite séchée). Grâce à la finesse des copeaux, la chaleur montante les fait “danser”, provoquant un effet visuel surprenant.

Le chef Higuchi montre les étapes de préparation pour un okonomiyaki dans son restaurant Hinodeya à Etterbeek.

Le résultat final est réussi. Ni trop léger ni trop lourd, ce goûter propose un mélange de saveurs très intéressant et harmonieux, mélangeant la terre et la mer.

Le restaurant Hinodeya est situé rue du Trône 71 à Etterbeek. Plus d’informations sur le site www.hinodeya.jimdofree.com.