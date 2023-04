Originaire de Courtrai, il suit des études en économie avant de partir vivre à Londres pour débuter une carrière de banquier d'affaires. Rien ne laissait donc présager un futur dans le milieu de la gastronomie. "Assez tôt, je savais que je voulais créer ma marque. C'est après la crise économique de 2008 que j'ai décidé de vraiment me lancer dans autre chose. Mon "lien" avec l'Italie et Naples s'est fait via mes parents avec qui j'y ai passé des vacances", explique le CEO et créateur de l'enseigne.

Associer ses valeurs personnelles à la conception des pizzas

Good food, good people et good for the world sont les 3 valeurs de la chaîne. "J'ai grandi en campagne flamande au sein d'une famille où l'on mangeait des produits bio et de saisons. On accorde beaucoup d'importance à mettre les producteurs en lumière, d'où le nom "Nona", qui signifie en fait "no name". Mis à part les pizzas, Nona propose aussi des pâtes dans l'un de ses deux restaurants situé à Sainte-Catherine. "Ce sont deux spécialités italiennes, que l'on connaît tous. Quoi de mieux que des plats simples pour goûter la différence entre des bons et de mauvais ingrédients. Le consommateur redécouvre d'où vient la nourriture, il sait ce qu'il y a dans son assiette".

Les pizzas sont préparées dans des fours napolitains en bois. ©Nona

Avec la place Flagey, c'est dans un autre quartier phare de la capitale que s'est installée l'enseigne. Un lieu qui n'a d'ailleurs pas été choisi au hasard. "On a besoin de location avec beaucoup de volumes pour pouvoir faire tourner le restaurant, car les pizzas napolitaines sont vite préparées et dégustées. C'est un beau quartier, qui bouge beaucoup avec énormément de jeunes, qui sont notre public cible", précise Sébastien Dupont.

Quant à l'avenir, l'idée est d'ouvrir un deuxième établissement de pâtes avant d'exporter le concept à l'étranger, notamment à Berlin, Madrid, Londres ou encore Paris.

Le restaurant est situé Avenue du Général de Gaulle 3 à Ixelles. Plus d'informations sur www.nonalife.com.