Deux bars LGBTQI + victimes de vandalisme, un troisième cambriolé ce week-end : “ils n’ont pris que 20 euros”

”C’est arrivé vers 10h du matin”, témoigne la gérante du Crazy Circle Laila Wald. “Deux hommes ont forcé le volet roulant puis ont shotté dans la porte en verre, qui s’est cassée en mille morceaux. Une fois dans l’établissement, le voleur a fouillé un peu partout avant de trouver la caisse. Heureusement, elle était vide. Juste un peu de monnaie et un billet de 20 euros. Il a même voulu prendre le laptop mais l’a finalement laissé…” C’est la première fois que le Crazy Circle est victime d’un cambriolage. Plainte a été déposée par la gérante.

The Crazy Circla, à Ixelles, victime d'un cambriolage ce dimanche matin. ©DR

Le vandalisme subi par les deux établissements de l’hypercentre de Bruxelles n’est pas lié, assure le gérant du Stammbar Frédéric Da Soghe. Qui déplore néanmoins le manque de réactivité de la police. “Il existe un certain sentiment d’impunité car la police tarde à réagir lorsque nous l’appelons pour ce genre de problèmes”, explique-t-il.

Ainsi, samedi soir, il témoignait son désarroi sur les réseaux sociaux. Face à une personne particulièrement agressive devant l’entrée du Dolores Bar, toujours rue Marché au Charbon, il appelle la police : “Bonsoir, nous avons une personne à une terrasse qui provoque les gens avec des propos insultants et qui filme pour avoir une réaction agressive ! Cette personne est bien connue de vos services”. La police répond qu’elle envoie une patrouille. “1h30 plus tard, toujours aucune patrouille ni aucune assistance. Heureusement que nous sommes plus persuasifs envers les personnes problématiques qu’envers la police de Bruxelles… On dira encore que le personnel des bars est agressif.”

L'Agenda, en plein centre de Bruxelles, vandalisé ce week-end. ©DR

”Pourtant, la police est juste en face. Mais elle vient rarement. Il est peut-être plus facile de les laisser partir car, de toute façon, ces personnes agressives ne seront pas poursuivies.”