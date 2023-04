Nouveau resto, nouveau parc, nouvelle formule pour le golf : malgré les efforts du gestionnaire, l’hippodrome de Boitsfort reste en danger ©D.R.

Ce n’est pas la seule nouveauté à l’Hippodrome. La réorganisation du golf touche elle aussi à sa fin. Les nouveaux greens sont installés, permettant de libérer une large pelouse à l’est du parc, à l’intérieur de l’anneau. D’ici au 1er juillet, cette nouvelle zone sera accessible à tous pour se prélasser, “un peu sur le modèle du bois de la Cambre.”

Le golf lance par ailleurs de nouvelles formules, plus accessibles : initiation dès 10 euros, practice pour 8 euros même pour les non-membres et ouverture des greens aux écoles bruxelloises avec des incitations dans les classes puis sur les terrains… Bref, Drohme veut s’ouvrir à un public plus large et poursuivre le mouvement déjà initié l’an passé avec le changement de formule de la Terrasse O2, établissement qui s’installe temporairement dans le village des paris. Cette année, la terrasse rouvre le 17 mai pour deux mois et demi et garde son modèle : sans vigile à l’entrée et de nombreuses activités en journée.

Les occupants de la grande tribune (école de musique, artisans et coaches sportifs) organiseront eux aussi deux journées 'portes ouvertes' dans les mois qui viennent pour faire découvrir leurs activités.

Photos Bernard Demoulin : L'hippodrome de Boisfort . Sous les gradins de la grande tribune ceramicstudio accueille ses eleves toute la semaine (© Bernard Demoulin) ©© Bernard Demoulin

Enfin, le gestionnaire a planté 60 nouveaux arbres sur le golf tandis que le système d’arrosage a été perfectionné pour cibler uniquement les zones en manque d’eau et non plus l’entièreté du parcours.

guillement ”On laisse se détériorer les bâtiments que l’on a rénovés à grands frais avec de l’argent public”

Malgré ses projets, Drohme peine toujours a développé le site. “Sans parking on ne peut rien faire.” Le permis général pour l’aménagement du site a été bloqué parce que le parking existant, dans un triste état, devait être refait. Mais il était implanté sur zone dite forestière, bloquant ainsi toute possibilité d’aménagements. La région a fait changer cette affectation récemment mais le gestionnaire s’attend à un recours contre cette décision d’une association “opposé par principe” aux activités sur l’hippodrome.

Le CEO ne compte pas attendre les bras croisés. “On a introduit des permis de survie. On voudrait juste pouvoir installer un système de ventilation et de chauffage pour les occupants sous la grande tribune. Encore un hiver dans ces conditions et la moitié d’entre eux partiront alors qu’ils font vivre le site au quotidien. L’absence de chauffage pose d’autres problèmes. On laisse se détériorer les bâtiments que l’on a rénovés à grands frais avec de l’argent public.”

”Ça va faire dix ans… Il faut que ça avance” : un nouveau permis introduit pour l’hippodrome de Boitsfort ©D.R

Drohme demande également la création d’une zone centralisée de livraison pour éviter que les camions traversent le site, créant une certaine insécurité pour les promeneurs. Dans leurs doléances, on retrouve aussi l’installation d’un petit parking de 49 places et 150 emplacements vélo le long de la chaussée de la Hulpe. “Sans cela, il y aura des reports de stationnement sur les voiries. On a forcément besoin de quelques places de stationnement.”

Coincé entre PS et Ecolo

David Reculez se sent comme “une marionnette entre le PS et Ecolo. On nous accorde le changement d’affectation pour que l’on puisse refaire le parking mais, à côté de cela, on nous impose un permis d’environnement pour tout événement payant. La Région voulait créer un pôle d’activités familiales et sportives ainsi que de l’événementiel. Là, elle nous met plus de contrainte pour en organiser. Nous ne sommes pas un gestionnaire public, nous ne recevons pas de subside. On fait un pas en avant et deux en arrière à chaque fois. Si la Région a changé de stratégie, qu’elle le dise. Dans le cas contraire, qu’elle nous laisse mener à bien ce qui a été décidé lorsqu’elle nous a donné la responsabilité de l’hippodrome.” Pour mémoire, la concession faite à Drohme s’achève en 2034. “On préférerait se concentrer sur une belle programmation pour les Bruxellois que sur des démarches interminables. À force de bloquer, on met en péril l’hippodrome.”