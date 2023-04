Un nouveau bâtiment viendra se greffer au pied de la tour. En forme de triangle, il s’implantera le long de rue du Lac et Vilain XIIII. Haut deux étages et surplombé d’une toiture végétalisée, il accueillera des bureaux mais aussi des commerces qui pourront s’implanter sur une surface de 1,441 m2. Le plan étant incliné, ce qui correspond à un sous-sol au niveau de l’avenue Louise sera un rez-de-chaussée au bas de l’édifice.

La Blue Tower avenue Louise va se métamorphoser et sera coiffée d’un immense roof top ©D.R.

Les abords de la tour seront végétalisés et ses parois seront légèrement teintes en bleu. Mais le principal changement reste le roof top. Le tour passera de 25 étages actuellement à 28 pour atteindre une haute de 106 mètres. Dans ce nouvel espace, un “sky bar” sera installé avec une terrasse panoramique. Les parois du noyau de ces nouveaux niveaux ne seront pas bleutées comme le reste de la tour mais d’aspect bronze-dorées.

Une grosse centaine d’emplacements vélo sera aussi créée en sous-sol et à proximité du nouveau bâtiment. “Mixant diverses affectations, intégrant du commerce en front de rue, verdurisée et tournée vers la mobilité durable, ouverte sur le quartier et au grand public grâce à la création d’un rooftop à 360° sur son toit, la Blue Tower s’inscrit dans l’avenir tout en conservant ses caractéristiques esthétiques particulières qui la rendent si unique,” se réjouit le secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme et au Patrimoine, Pascal Smet (One. Brussels). Toutefois, aucun logement n’est mentionné dans le projet de rénovation de cette tour inaugurée en 1976 et par deux fois rénovée, en 1997 et en 2015.

