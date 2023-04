Le chantier du Carré Coghen à Uccle accumule les problèmes : pompée directement de la nappe phréatique, l’eau a inondé la voirie

Depuis le début du chantier du projet Carré Coghen à Uccle des riverains pointent les problèmes de propreté et de sécurité pour les usagers de la rue du Doyenne. Après la boue et le passage des camions, c’est maintenant l’eau qui pose problème. En effet, pour réaliser le projet de logement à côté de l’école du Centre, l’entrepreneur doit pomper la nappe phréatique. Cette opération a été acceptée par Bruxelles Environnement lors de l’attribution du permis. Mais l’entrepreneur rejette l’eau pompée à l’égout alors que l’on parle de sécheresse même en hiver. La situation agace certains riverains de la rue du Doyenné et de la rue qui donne accès au square Coghen.