Le Claridge : en difficultés financières. Le bâtiment entier sera vendu si une solution raisonnable n’est pas proposée,

Voici une quinzaine de jours, le gestionnaire de la plateforme de crowdlending BeeBonds, spécialisée dans le financement participatif des projets immobiliers, a alerté ses obligataires; la SA Ben’s Events qui l’a sollicitée pour financer le projet Claridge Immo, dont l’échéance arrivait à terme le 5 mai prochain, ne pourra pas rembourser sa ligne de crédit ouverte il y a deux ans déjà.

Le projet en question consiste en la construction et la vente de seize appartements (casco) au-dessus de la salle de spectacles. À l’origine, il y a deux ans, l’opération immobilière avait déjà été lancée pour renflouer les caisses exsangues de la salle de spectacles présente dans le socle de l’immeuble. Elle était alors présentée comme l’opération de la dernière chance pour pouvoir sauver l’activité du rez-de-chaussée.

Pour expliquer le non-remboursement à date prévue, le patron du Claridge invoque à nouveau, dans une lettre écrite le 4 avril dernier, la pandémie et ses conséquences multiples sur ses rentrées et sur le calendrier et le coût du chantier. Il se veut toutefois rassurant sur la pérennité du projet, se disant “convaincu d’être en mesure de rembourser intégralement la levée de fonds immobilière dans un avenir proche.”

L’expertise avait estimé la valeur vénale du bien en l’état à 2,9 millions d’euros et à 3,6 millions après travaux.

Du côté de BeeBonds qui a récemment vécu un défaut de paiement compliqué dans un autre dossier, on ne veut prendre aucun risque. On a donc pris les devants. “L’émetteur (Lassaad Ben Yaghlane, le propriétaire du Claridge, NdlR) nous a informé qu’il souhaitait introduire une demande de prolongation de la durée de l’émission obligataire et, en conséquence, retarder le remboursement du montant nominal des obligations. Cette demande dépasse la possibilité de prolongation prévue par la note d’information, à savoir six mois”, prévient Joël Duysan, le CEO de BeeBonds.

La requête actuellement sur sa table est peu commune : il s’agit de prolonger de deux ans l’émission obligataire au taux d’intérêt de 8 % et de reporter de six mois le paiement des intérêts échus le 5 mai prochain.

Mais quelle que soit la décision des principaux concernés bientôt convoqués en assemblée générale pour prendre position, Joël Duysan rappelle que les montants prêtés sont garantis notamment par une garantie hypothécaire de premier rang portant sur l’entièreté du bâtiment.

En avril 2021, l’expertise réalisée par BNP Paribas Real Estate avait estimé la valeur vénale du bien en l’état à 2,9 millions d’euros et à 3,6 millions après travaux. L’emprunt obligataire, dont le plafond était fixé à 1,8 million d’euros, est donc totalement couvert.

”Le représentant des obligataires a d’ailleurs déjà procédé à la conversion de ce mandat en hypothèque.” Et le patron de BeeBonds de conclure que, tout en privilégiant le dialogue, si une solution raisonnable n’est pas proposée, le bâtiment entier sera vendu pour permettre le remboursement des créanciers de l’émetteur.