”Méthode méditerranéenne”, Sophie Rohonyi tacle le ministre de son parti Bernard Clerfayt : “c’est une erreur qui aurait dû aboutir à des excuses”

Bernard Clerfayt aurait dû utiliser un terme plus adéquat pour expliquer l’écart important entre les femmes et les hommes en matière de participation au marché de l’emploi, à savoir le patriarcat qui concerne toutes les cultures. C’était une “erreur qui aurait dû aboutir à des excuses”, a affirmé mardi matin la députée fédérale Défi Sophie Rohonyi. Interrogée sur la Première, celle qui est, depuis une semaine, présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique a invité le PS et Ecolo a également prendre leur part de responsabilités dans ce dossier.