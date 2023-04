Plus de 650 entreprises bruxelloises engagées dans la transition circulaire depuis 2020 : la région veut tripler le rythme actuel de rénovations

Lancée en 2021, Build Circular. Brussels est une initiative public-privée issue d’un partenariat entre la Confédération Construction Bruxelles-Capitale (CCBC), ConstruCity. brussels et le CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction).

Le marché des entrepreneurs, en Région bruxelloise, est constitué de près de 13 000 entreprises, dont 90 % sont des TPE et des PME. “Ces derniers font majoritairement face à un manque de temps, de moyens, et sont confrontés à une situation de marché rendue plus tendue avec la hausse du prix des matériaux et de la demande ainsi que l’évolution vers la circularité” a expliqué Laurent Schlitz, secrétaire général d’Embuild.

Les demandes de rénovation affluent en Région bruxelloise. En 2022, l’ASBL Homegrade. brussels a recensé plus de 23 000 demandes de particuliers pour les rénovations, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2021.

Par ailleurs, Bruxelles s’est fixé comme objectif d’atteindre une moyenne de PEB C pour les habitations des particuliers d’ici 2050 ainsi que la neutralité carbone pour les bâtiments du secteur public d’ici 2040. “Le défi est immense et les opportunités de marché pour les entrepreneurs sont très importantes”, a souligné le secrétaire général.

Pour la fédération, l’atteinte de tels objectifs nécessite la mise en place d’un “plan ambitieux”. Ainsi, quelque 200 000 bâtiments devront être rénovés pour obtenir un PEB C. Environ 90 000 bâtiments devront en outre faire l’objet d’une rénovation pour les 10 prochaines années, soit plus de 170 rénovations par semaine. Il faut pour cela tripler le rythme de rénovations actuel.