Trois échevins tennoodois quittent le parti socialiste, “le PS bruxellois donne l’impression de vouloir la fin de la section”

À lire aussi

”Ces derniers mois, notre section locale du PS (La Ligue Ouvrière) subit des assauts multiples et répétés”, peut-on lire dans un communiqué de l’échevin du Développement durable, de l’Environnement et la Transition énergétique, de la Démographie, des Travaux publics et de la Propreté publique. Visée : la fédération bruxelloise du parti qui avait démis Luc Frémal de ses fonctions de président de la section locale, en mars dernier. Pour rappel, il avait été élu à l’unanimité des membres et par bulletin secret. “Cela signifie que les trois échevin(e) s, qui ont l’audace de prétendre être les seuls échevins socialistes élus dans la commune (ce qui est inacceptable), se revendiquent seuls représentants du PS sur le territoire de notre commune et ont également voté pour lui ! L’ont-ils oublié ? Aujourd’hui, la fédération bruxelloise du PS me donne l’impression de vouloir la fin de cette section.”

Sans surprise, Jabour s’attaque ici aux trois échevins au cœur du débat animant le collège, Philippe Boïketé, Nezahat Namli et Loubna Jabakh qui, toujours selon le démissionnaire, “mèneront inexorablement le PS de Saint-Josse (La Ligue Ouvrière) à sa perte”.

Du côté de la fédération du PS bruxelloise, on n’éprouve “ni étonnement, ni regret” envers un groupe qui n’était plus jugé comme loyal au parti. “Depuis le début, on voit qui est loyal et qui ne l’est pas”, glisse un membre du parti. Avec une majorité absolue au lendemain des élections, le collège tennoodois est désormais scindé en deux clans. Celui des fidèles au bourgmestre Kir, composé de Jabour, Özkonakci et Illunga face aux aficionados du parti : Boïketé, Namli, Jabakh, et Lydia Desloover (mais encartée au sp.a). Un quatre contre quatre inattendu.