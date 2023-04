Uccle, Forest et Saint-Gilles relancent leur Trajet Emploi : vingt activités sur trois semaines

Le Trajet Emploi est de retour pour une dixième édition à Uccle, Forest et Saint-Gilles. Pour sa dixième édition qui a déjà commencé le 11 et s’achèvera le 27 avril, l’événement financé par Actiris propose une vingtaine d’activités, d’actions thématiques et d’ateliers spécifiques destinés à “booster les projets professionnels.”