Chaque jour, plus de 16 000 camions et 30 000 camionnettes traversent Bruxelles pour transporter des marchandises. Le gouvernement bruxellois souhaite changer cette situation en lançant un "Green Deal" pour la logistique urbaine. En effet, ces mouvements provoquent de nombreuses nuisances : pollution de l'air, émissions de gaz à effet de serre, embouteillages et problèmes de sécurité routière.

Pour assurer la révolution vers une logistique urbaine verte et durable d'ici 2030, une "alliance sans précédent de quelque 50 acteurs a été mise en place", a déclaré le ministre bruxellois de l'Environnement, Alain Maron (Ecolo). Grâce à un partenariat public-privé avec ces entreprises, le gouvernement bruxellois veut montrer l'exemple en espérant que d'autres entreprises suivront. "Il s'agit d'une étape importante vers une logistique durable", estime M. Maron. "Nous devons rassembler et soutenir tous les acteurs publics et privés qui souhaitent faire de Bruxelles une capitale verte. Nous sommes les partenaires de tous ceux qui veulent agir".

La ministre de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), et la secrétaire d'État à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo), sont également satisfaites. "Si vous n'avez que des camions et des camionnettes pour le transport de marchandises, le trafic motorisé est la seule option. Cet accord rassemble des partenaires verts pour aborder une multitude de modes de transport pour une logistique verte adaptée à la ville", a déclaré le ministre Van den Brandt.

"Grâce à cette stratégie, nous voulons encourager les entreprises à choisir des alternatives économiques durables. Les nombreuses entreprises qui signent aujourd'hui le Green Deal démontrent la force du tissu économique bruxellois", a déclaré Mme Trachte.