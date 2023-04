Tests anti-discrimination à l’embauche : Bruxelles et le Fédéral vont collaborer

Très concrètement, ce texte améliore la première ordonnance sur le sujet votée en 2017. Qui fit de Bruxelles la première région d’Europe à se doter d’une législation luttant contre la discrimination à l’embauche. Las. En cinq ans, l’inspection régionale de l’emploi (IRE) n’a procédé qu’à six tests anti-discrimination : deux 2021, quatre en 2018. C’est risible au regard des signalements reçus et dossiers ouverts par Actiris : 215 signalements, 134 dossiers ouverts dont 12 seulement jugés aptes à être envoyés chez Unia ou à l’institut égalité femmes/hommes en 2021 ; 259 signalements, 174 dossiers, 8 dossiers Unia/institut en 2022.

La nouvelle mouture de l’ordonnance propose donc “de simplifier les conditions d’utilisation des tests de situation” en les autorisant sur base de “suspicions raisonnables” de discrimination à l’égard d’un employeur particulier.

1. À la suite d’une plainte ou d’un signalement.

2. Sur la base d’une suspicion raisonnable de pratiques susceptibles d’être qualifiées de discrimination au sein d’un employeur à la suite d’une enquête, de l’analyse de données sociales d’une entreprise ou de la constatation par un inspecteur régional de l’emploi.

3. Sur la base d’une suspicion raisonnable de pratiques discriminatoires mises en lumière au niveau d’un secteur d’activité, notamment, par les résultats d’études académiques ou d’études statistiques.

4. Sur la base d’une suspicion raisonnable de pratiques discriminatoires mise en lumière, notamment, à la suite des résultats de la comparaison des données sociales d’entreprises au sein d’un secteur d’activité avec celles de l’économie bruxelloise.

Pour les deux derniers cas, l’accord de l’auditeur du travail ou du procureur du Roi est requis. Pas pour les deux premières situations.

La crainte d’un trop faible nombre de tests

L’ordonnance prévoit encore qu’Actiris transmette les signalements de discrimination à l’IRE deux fois par mois et qu’elle transmette, 10 jours au plus tard après une demande de l’IRE, des curriculum vitæ anonymisés. Les inspecteurs pourront ensuite, avec un nom d’emprunt, se présenter chez un employeur pour faire constater une éventuelle différence de traitement. Ces tests pourront être réalisés directement par les inspecteurs ou par d’autres membres du personnel statutaire du Service public régional de Bruxelles (SPRB). “Si d’autres personnes – des acteurs par exemple – sont nécessaires à la réalisation de ces tests, ils devront être désignés par le gouvernement.”

Sur papier, l’évolution est significative. Qu’en sera-t-il sur le terrain puisque, parmi les critiques les plus fréquentes, on retrouve le manque d’effectifs au sein de la cellule discrimination de l’IRE : un chef de service et deux inspecteurs. Bernard Clerfayt évoque d’autres moyens. “L’inspection régionale de l’emploi c’est entre 30 et 40 personnes. En 2017, six ou sept inspecteurs avaient été formés aux tests de situation. Nous allons rafraîchir cette formation. On a donc la capacité de mener beaucoup plus de tests qu’aujourd’hui.”

Un accord de coopération avec le Fédéral

Autre écueil : certaines entreprises échappent à la législation bruxelloise. L’inspection régionale ne peut opérer que ce qui relève de l’intérim, des titres-services, de la migration économique, du placement des chômeurs via Actiris et des fonctions publiques régionale et locale. “Les inspecteurs ne peuvent pas faire des testings auprès de l’ensemble des employeurs privés ou publics ayant un siège d’exploitation en Région de Bruxelles-Capitale”, rappelle Unia. Qui estime néanmoins que “les modifications proposées par le gouvernement bruxellois témoignent d’une volonté politique et sociale ferme de lutter contre le racisme et la discrimination dans l’accès à l’emploi”.

Exit donc le secteur privé qui ne passe pas par Actiris ou les secteurs dépendant de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la Communauté flamande à Bruxelles. Bernard Clerfayt assure avoir trouvé la parade. Avec Bruxelles, seul le Fédéral dispose d’une législation anti-discrimination. La Flandre n’en a pas voulu, sous pression de la N-VA. Tandis que la Wallonie balbutie encore le dossier même si elle a annoncé vouloir copier la législation bruxelloise. Le SPF Emploi peut donc lui aussi mener des tests de discriminations mais a toujours besoin de l’accord de l’auditeur. Bernard Clerfayt et son homologue au Fédéral Pierre-Yves Dermagne vont signer un accord de coopération permettant à Bruxelles de renvoyer les dossiers “non traitables” à l’échelon supérieur, avec garantie de traitement.

”Nous allons coopérer pleinement avec le Fédéral pour que tous les champs soient traités par les deux mécanismes de lutte contre discrimination”, confirme le ministre bruxellois.

Selon Unia, “la majorité des cas sera couverte, soit par le testing au niveau fédéral, soit au niveau bruxellois”. Unia craint cependant le “très petit nombre de nombre de testings, tant au niveau fédéral que bruxellois.” Raison pour laquelle elle plaide, certes pour des sanctions proportionnées mais, surtout “pour un réel risque pour les entreprises structurellement discriminantes de se faire prendre”.