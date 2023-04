Au parlement bruxellois, une trentaine d’anciens députés touchent jusqu’à 1 560 euros de plus que le plafond légal mensuel

Comment ? Sur base d’un système complexe expliqué dans le Vade-Mecum relatif à l’octroi des pensions et des rentes que La dernière Heure a pu consulter et confirmé par un communiqué de presse du parlement bruxellois. “En 1991, la Caisse de retraite se dote d’un règlement. Il est apparu, lors de la réunion, que celui-ci prévoit, à l’instar de ce qui se fait dans les autres assemblées régionales, que le système de pension d’un député est constitué à 80 % d’une pension et à 20 % d’une rente, et que seule la pension est prise en considération dans le calcul du plafond prévu par la loi Wijninckx (le plafond légal, NDLR), conformément à celle-ci.” En clair, des députés qui touchaient leur pension parlementaire pouvaient également profiter d’une pension issue de leur carrière professionnelle, en dehors de la politique.

Une trentaine de députés concernés

Eric Tomas, ancien ministre et président du parlement bruxellois, siège désormais comme président de l’ASBL de caisse des retraites du parlement. “On peut compter, mais c’est à confirmer, une trentaine de députés concernés par le dépassement du plafond Wijninckx.” Et d’y ajouter une dizaine d’autres députés bruxellois passés par la Chambre ou (et) le Sénat, qui émargent à la caisse de la Chambre ou du Sénat. Le socialiste estime que le dépassement s’élève à environ 1 700 euros bruts par mois au-dessus du plafond légal, fixé à 7 813 euros. Une confortable pension qui culmine donc à plus de 9 373 euros.

Lors de la réunion tenue au parlement ce jeudi, le président socialiste de l’instance législative, Rachid Madrane, a demandé à Eric Tomas de supprimer le mécanisme qui décompose la pension en une pension et une rente afin d’éviter les dépassements. Le point sera inscrit au prochain conseil d’administration de la Caisse de retraite du parlement bruxellois, ce vendredi.

”Enfin, le Président Madrane fera inscrire le point à la prochaine réunion de la Conférence des Présidents d’assemblées, qu’il préside actuellement, afin d’harmoniser les modifications à apporter aux règlements des différentes assemblées du pays”, conclut le communiqué.