Décès de Kurtis, noyé dans un étang lors d’une sortie scolaire : les accompagnateurs reconnus coupables par défaut de prévoyance

Deux instituteurs et deux auxiliaires scolaires de l’école des Petits Goujons à Anderlecht ont écopé, pour l’un, d’une peine 12 mois de prison avec sursis et de peines de six mois de prison avec sursis pour les trois autres. Ils ont été reconnus coupables d’homicide involontaire par défaut de prévoyance à la suite du décès, lors d’une sortie scolaire au Château de Gaasbeek le 9 octobre 2018, du petit Kurtis, un garçon âgé de 4 ans dont ils avaient la charge (Brabant flamand).

Le garçonnet s’est éloigné du groupe et est tombé dans un étang. Il a été repêché inconscient et est resté dans le coma pendant deux ans avant de décéder. Le tribunal a établi que les quatre adultes responsables se trouvaient trop éloignés des quelques enfants, parmi lesquels se trouvait Kurtis, et qui jouaient près des étangs du château, tandis que le reste du groupe se remettait en mouvement.