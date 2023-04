Faire du parc du Cinquantenaire un “National Mall” comme à Washington : plus de 150 millions investis sur le site pour les 200 ans de la Belgique

Inauguré un demi-siècle après la révolution belge, le complexe souffre des affres du temps. Les foisonnants musées (Musées royaux d’art et d’histoire, Musée de l’Armée, Autoword) aux insondables collections ont besoin, selon le fédéral, d’une cure de jouvence. “Je ne suis pas certain qu’un site comme celui-ci gardera la même pertinence s’il n’évolue pas”, commente ce jeudi le secrétaire d’État Thomas Dermine (PS), qui prend pour exemple le “National Mall” au centre de Washington. "Nous voulons un site qui ne représente plus la Belgique du siècle passé, mais un site tourné vers l'avenir, vers les valeurs qui font la richesse, trop souvent dénigrée, de notre pays."

Pour rénover, le Fédéral n’y va pas de main morte : près de 156 millions seront investis par Beliris et la Régie des Bâtiments pour rénover le site. “La rénovation du patrimoine public, ça coûte, mais ça vaut la peine”, résume Karine Lalieux (PS), en charge de Beliris. “On veut créer ici une sorte de Central Park à Bruxelles”, résume le Premier ministre Alexander De Croo (MR). Notons que des travaux ont récemment été menés notamment au niveau des toitures, de l’isolation et de l’éclairage. À ce montant de 156 millions s’ajouteront des investissements pour repenser les collections muséales. Autre projet, financé par les instances européennes : le recouvrement de la trémie autoroutière, au milieu du parc.

Mais à quoi ressembleront ces futurs musées, et quels changements concrets seront apportés au vaste domaine situé sur les communes de Bruxelles-Ville et d’Etterbeek ? Encore peu de détails à ce sujet, et aucun plan encore communiqué à cette heure.

Un planning a tout cas été arrêté et présenté ce jeudi à l’occasion d’une conférence de presse : le master plan sera effectivement réalisé entre 2025 et 2029. La rénovation des Musées d’Art et d’Histoire est prévue entre 2027 et 2030. Celle du Musée de l’Armée entre 2028 et 2030. Les travaux de la trémie, pour lesquels un concours d’architecture va être lancé, devraient quant à eux avoir lieu entre 2025 et 2028.

D’ici là, des événements sont prévus, comme l’exposition sur l’architecte Josef Hoffmann, qui aura lieu en octobre durant un an pour l’année Art Nouveau. Une exposition prendra également place en 2024 à l’occasion de la présidence belge du conseil européen, “Vers des nouveaux mondes : l’exploration belge à travers le temps et l’espace”.