La justice enquête sur les dépenses informatiques de l'athénée royal de Ganshoren : près de 3,5 millions d'euros en 4 ans

Le rapport sur le contrôle des dépenses informatique dudit athénée, que La DH a pu lire, fait état d’éléments inquiétants. L’audit met plusieurs éléments troublants en exergue :

- le “non-respect des règles légales en matière de marchés publics : les marchés sont dans leur grande majorité inférieurs à 30 000 euros – soupçonnant une infraction de saucissonnage -, ne font pas systématiquement l’objet d’une mise en concurrence de trois fournisseurs et semblent favoriser” une société en particulier dont le patron a fréquenté l’athénée en tant qu’étudiant.

- La “non-conformité des pièces justificatives des marchés publics telles que l’absence d’offre de fournisseurs consultés ou sélectionnés, des différences constatées entre le montant de l’offre et le montant de la facture, des bons de commande non signés sciemment par le comptable, des factures peu explicites, etc.”

- Et, enfin, “une réconciliation n’a pas été possible dans son entièreté entre l’inventaire provenant, d’une part, de Logicompta et l’inventaire permanent et, d’autre part, les installations et matériels effectivement présents dans les locaux”. En clair, tout ce qui a été payé se trouve-t-il bien dans l’école ? Les prestations de maintenance facturées ont-elles été exécutées ?

Les inspecteurs de WBE ont interrogé toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l’octroi des marchés durant une période courant entre 2018 et 2021. Les montants engagés sont importants. 3,446 millions d’euros au total en quatre ans dont 2,65 pour une seule entreprise, soit 77 % des dépenses engagées.

Ainsi, sur ces 2,65 millions d’euros facturés, ils ont constaté qu'“un nombre très réduit (2 ou 3 factures) dépasse un montant total de 30.000 €, seuil au-delà duquel un marché public avec cahier des charges doit être organisé. Ces factures concernent de la maintenance et aucun marché ou contrat n’est annexé au bon de commande et à la facture. La majorité des dépenses contrôlées (en deçà de 30.000 €) n’ont pas fait l’objet d’une mise en concurrence systématique avec trois fournisseurs. Diviser artificiellement un marché en tranches inférieures à 30.000 € est une infraction (saucissonnage)”.

Des dépenses informatiques divisées par cinq depuis la prise en main du dossier par WBE

Le pouvoir organisateur francophone dénonce donc un “non-respect des règles relatives à l’organisation des marchés publics”, une “non-conformité des pièces justificatives”. À titre d’exemples : “l’offre de prix du fournisseur sélectionné est absente” ; “l’offre de prix ne correspond pas à la facture d’achat” ; “les bons de commande et les factures d’achat ne sont pas systématiquement signés par le comptable” mais uniquement par l’ancien directeur de l’établissement ; “les contrats de maintenance sont signés sur plusieurs années et se chevauchent sur les périodes à couvrir”, etc.

Selon WBE les “fautes commises sont dues, notamment, à une méconnaissance des procédures relatives aux marchés publics et/ou une volonté de ne pas appliquer lesdites procédures”.

Le pouvoir organisateur a rapidement pris des sanctions disciplinaires à l’encontre de plusieurs personnes impliquées dans le dossier. Elles ont été écartées. “Indépendamment de l’enquête du parquet de Bruxelles, nous avons mené un travail d’accompagnement voici plus d’un an”, explique-t-on chez WBE. “Ce travail de fond est toujours en cours. Il a notamment permis de diviser les dépenses informatiques par cinq. En parallèle, un travail est mené avec l’établissement afin d’établir de nouveaux marchés publics.

Le prestataire incriminé travaille toujours avec l’athénée, mais “sur certains dossiers très limités afin de garantir la continuité du service. Même si nous allons engager de nouveaux marchés publics.” La suite de cette affaire révélée en mars 2022 relève désormais du parquet de Bruxelles. De son issue dépendra l'attitude du pouvoir organisateur. "Si l'enquête du parquet démontre une fraude pénale, il n'est pas du tout du tout exclu que Wallonie Bruxelles Enseignement se porte partie civile", conclut le service presse du pouvoir organisateur.