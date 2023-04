Marais Wiels : les riverains toujours pas rassurés suite aux présentations de Beliris mais renforcés par un nouveau collectif ©D.R.

Beliris organisait le 15 avril dernier un atelier avec les riverains. Dans sa présentation, on retrouve la volonté de créer un talus à l’ouest de l’espace pour créer une piste cyclo piétonne. “Ils vont donc utiliser de la terre de remblais et détruire le talus existant qui composé d’un mur, empêche le développement des renouées du japon, une plante invasive très présente le long de rail. La construction d’une piste cyclable transrégionale implique aussi la construction d’un pont. Cette rampe massive fragilisera très certainement le rôle de corridor écologique que joue ce talus dans le maillage vert régional, les talus ferroviaires constituent également des espaces propices à la nidification de certaines espèces,” s’inquiète Geneviève Kinet de l’ASBL Marais Wiels Moeras.

Marais Wiels : les riverains toujours pas rassurés suite aux présentations de Beliris mais renforcés par un nouveau collectif ©D.R.

Mais ce n’est pas le seul point qui inquiète cette riveraine. Sur les plans présentés par Beliris, on retrouve les emplacements des potentiels futurs bâtiments de Citydev. Une construction au nord grignoterait la roselière et un bâtiment le long de l’avenue Van Volxem, réduirait le plan d’eau. Idem pour le Métropole qui doublerait sa surface. “La région parle de 4 000 à 5 000 m2 du marais préservés mais si on compte les roselières le marais actuel en fait 9 000. Les constructions le diviseraient donc par deux avec tout l’impact que cela pourrait avoir sur la biodiversité”, poursuit Kinet. Bref loin de clarifier la situation, ses plans ont fait renaître des inquiétudes. Pour la commune, qui n’est pas propriétaire, Charles Spapens (PS) échevin en charge de la revitalisation des quartiers continue “d’insister pour maintenir la plus grande étendue d’eau et d’espace vert tout en maintenant un lien entre le marais et l’avenue en s’opposant à des constructions entre le Brass et le Métropole.” Il se réjouit du récent achat du bâtiment mitoyen au site qui où doivent s’implanter des logements. “Des discussions doivent encore se poursuivre avec la Région.”

Marais Wiels : les riverains toujours pas rassurés suite aux présentations de Beliris mais renforcés par un nouveau collectif ©D.R.

Marais Wiels : les riverains toujours pas rassurés suite aux présentations de Beliris mais renforcés par un nouveau collectif ©D.R.

Du côté du gouvernement bruxellois aucune décision n’a été prise que ce soit en termes d’implantation, de gabarits, de surface et de timing pour réaliser des constructions sur le site dont seules les grandes lignes de l’aménagement à venir font l’objet d’un accord de gouvernement. Ce que l’on voit sur la présentation de Beliris provient d’anciens plans. L’ASBL pour sa part était présente au marais ce mercredi soir pour la réunion de plusieurs associations en vue de créer un comité local des “soulèvements de la terre” à Bruxelles. Ce collectif, né en France est composé de plusieurs comités locaux. Le 28 mars dernier Gérald Darmanin, ministre de l’intérieur français a appelé à sa dissolution.