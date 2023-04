Pensions trop élevées : le PTB demande le remboursement, Ecolo veut la fin des indemnités forfaitaires (2 500 €) octroyées aux députés

Le chef de groupe Ecolo John Pitseys va plus loin encore. Il demande une transparence absolue des avantages octroyés aux députés bruxellois, en ce compris les montants publics touchés par les députés à la retraite.

”Si même les parlementaires doivent se réunir pendant des heures pour appréhender le règlement en matière de pension, c’est la preuve que ces règles sont mal connues, peu lisibles. Un travail de transparence et de clarté me semble indispensable”, argue l’Ecolo.

Qui demande que le parlement bruxellois se dote d’un “statut du parlementaire” et d’un “code de déontologie”. Plus largement, Ecolo soutient que le statut social du député se rapproche de celui des citoyens dits classiques. “Notre statut fiscal hybride est peu compréhensible, notre statut de pension également. Ces particularités liées au statut de député créent de l’opacité. ”

Pas de remboursement, la disposition est légale

À titre d’exemple, John Pitseys cite le traitement (salaire) du député, “divisé en deux parties” : “un salaire officiel et un autre déguisé qui prend la forme d’une indemnité forfaitaire de 2 500 euros nets d’impôt et sans justificatif”, une sorte d’argent de poche en quelque sorte. “Sans compter l’indemnité de sortie, etc. ”

“Ce n’est pas acceptable. À terme, il faudra supprimer cette indemnité forfaitaire. Des frais de fonctionnement peuvent être octroyés pour autant qu’ils soient justifiés via des frais de déplacement, d’installation, etc. ”

De son côté, le PTB demande le remboursement des montants “trop perçus” par les députés à la retraite. Il interpellera le gouvernement bruxellois à ce sujet ce vendredi. “Il est difficile de demander le remboursement d’une disposition légale”, répond Rachid Madrane, au regard de la loi Wijninckx instaurée en 1978, mettant en place un plafond pour les pensions des fonctionnaires. Le socialiste rappelle qu’il s’agit ici de l’ancien système de pension, qui ouvrait ce droit après 20 années passées sur les bancs parlementaires, pour 45 aujourd’hui.

”Cela veut dire qu’il faut être élu neuf fois. On n’aura plus jamais de carrière aussi longue en politique.” A voir. Cependant, ce nouveau (piètre) signal envoyé par le monde politique risque de rouvrir la question du statut des parlementaires, afin de mieux cadrer leurs rémunérations pendant et après leur(s) mandat(s). Sur ce point, Madrane et le chef de groupe Ecolo John Pitseys sont d’accord sur le fond. Pour la forme, ça reste à voir.