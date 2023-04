La Ligue royale belge pour la protection des oiseaux lance un appel aux dons pour la rénovation de son centre de soins d’Anderlecht

Cette seconde moitié s’appelle le “second couloir”. Le bâtiment est divisé en deux grandes parties : le premier couloir, chauffé, équipé d’une salle vétérinaire, d’une cuisine, etc., et le second couloir, plus frais, avec des box de remise en forme avant de relâcher les animaux.

Pour son projet, l’ASBL reçoit 25 000 € de plusieurs communes bruxelloises. Il lui manque néanmoins encore les deux tiers de la somme. Raison pour laquelle la LRBPO lance un crownfundig en trois étapes. La première vise à récolter 9 500 euros d’ici 45 jours. Cet argent permettra d’installer cinq nouvelles volières grillagées avec brises vues pour rapaces et autres oiseaux à la place des deux volières actuelles, inutilisables ainsi qu’une piscine avec parois arrondies.

Si l’ASBL parvient à réunir la somme, elle lancera alors un 2e crowdfunding pour récolter 15.950 €. Cet argent permettra de rénover second couloir : remplacement des portes des box par des portes en aluminium, remplacement des portes d’accès générales par des portes vitrées pour amener de la lumière, rénovation des boxes (carrelages, trappes, perchoirs, etc.), nouvel éclairage LED, etc.

La troisième et dernière étape vise à construire une nouvelle structure complète intégrant deux enclos pour les mammifères, une volière pour les rapaces, un espace de stockage alimentaire, des toits inaccessibles aux pigeons de l’extérieur, des brises vues, etc. Ici, la LRBPO a besoin de : 25.015 €.

Pour mémoire, le centre de soins pour la faune sauvage de la Ligue accueille chaque année de plus en plus d’animaux en détresse. L’année 2022 a battu un record avec 3.456 pensionnaires pris en charge (+10 % en 2 ans).