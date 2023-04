Les opposants au projet Dames Blanches dénoncent le nouveau panel citoyen de 21 personnes : de la “démocratie à la mords-moi-le-nœud”

La méthode interpelle dans les rangs de l’opposition au projet Dames Blanches. “Depuis le début, on a des réunions, des ateliers participatifs où, à chaque fois, on remarque une opposition au projet. Pourquoi changer de méthode maintenant ? On dirait que l’on veut balayer l’opposition, s’agace Claude Verset, l’un des opposants historiques. D’ailleurs, dans ma rue, tout le monde a reçu une invitation. Certains même trois pour une habitation, le père, la mère et l’enfant. Bizarre : moi et ma femme n’avons rien reçu. C’est une démocratie à la mords-moi-le-nœud moi le nœud. Pourquoi 3000, pourquoi 21 ? On ne sait pas. Et sur quelle base ?”

La commune, qui ne finance pas ce processus puisque c’est la Société de logement de la région Bruxelles capitale (SLRB) qui est propriétaire du site, se défend. “On voulait plus de diversité. On a fait appel à Particitiz,” rodé sur ce genre de processus puisque leur équipe travaille notamment avec les communes de Saint-Gilles de Boitsfort, Uccle et avec le parlement bruxellois.

Louise Humblet, de chez Particitiz, nous explique la démarche. “La commune voulait un groupe de 15 à 30 personnes pour les discussions soient possibles. D’expérience, on sait que des tables de 7 sont efficaces. On a donc proposé un groupe de 21. Pour créer un panel représentatif, il nous faut un groupe au moins 10 fois plus grand donc environ 210 personnes. Quand on lance ce type d’appel, on s’attend à 3 à 5 % de réponses favorables, un peu plus à Bruxelles. On arrive donc à 3000 lettres envoyées.” Cela évite aussi d’envoyer des lettres avec de l’argent public à tous les majeurs domiciliés dans le périmètre (à savoir 4 200 personnes).

Pour les choisir on a tiré au sort. Sur ces 3000, 233 personnes se sont portées volontaires. “Sur base de critères sociaux et démographiques (âge, sexe, niveau d’étude et occupation) fournis par Statbel et l’Observatoire des quartiers, on va faire en sorte que les 21 personnes soient représentatives de la population du quartier. Ce procédé évite de se retrouver avec une surreprésentation d’hommes, souvent âgé, qui ont le temps et un niveau d’étude assez élevé comme on peut le voir dans les réunions ouvertes à tous. On sait aussi qu’une indemnisation financière permet d’attirer des publics parfois plus précariser que l’on voit peu dans les réunions de participation,” conclut Louise Humblet.

Pour le bourgmestre Benoît Cerexhe (Les Engagés), “les réunions et ateliers participatifs vont aussi continuer. Ici, c’est une démarche complémentaire. On ne repart pas de zéro. Les avis émis aussi bien par ce panel que par les réunions plus classiques seront pris en compte.” Dans le calendrier annoncé sur les lettres, les riverains ont pu découvrir que le jury sélectionnera les projets pour la partie non bâtissable en septembre. Ça avance, doucement…