Polémique des pensions de députés à Bruxelles : le débat aura finalement lieu le 5 mai en plénière au parlement bruxellois

Wijninckx. Tâchons de bien retenir ce nom. C’est le plafond des pensions maximales que l’on peut percevoir en Belgique, fixé à 7.813 euros bruts par mois. Cette semaine, toutes les instances législatives du pays ont été secouées par des scandales révélant que des anciens députés toucheraient plus que cela, parfois 20 % de plus, franchissant alors le pas de la légalité. La Chambre, le Sénat, le parlement wallon et le parlement bruxellois se sont tous penchés sur ces excès, et travaillent à corriger le tir.