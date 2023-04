Ce jeudi à Saint-Josse au croisement entre la rue du Méridien et la rue Brialmont, l’artiste stambouliote No More Lies achevait son œuvre Flora balcanica. Un hommage à la diversité des Balkans qui représente des fleurs endémiques de chaque région des Balkans, unies en une même plante. Sur le pan de mur voisin, l’artiste a choisi le fameux iris bruxellois.

Balkan trafik ou le partage des cultures grâce au street art : deux nouvelles fresques Bruxelles ©D.R.

Ce vendredi, le rendez-vous était donné à Bruxelles, à l’entrée de la rue des fleuristes côté boulevard du midi. Fitore Alísdóttir Berisha présentait son œuvre Haunted. L’artiste kosovare “tente de dépeindre les effets et les conséquences du féminicide, la douleur et le chagrin qu’il provoque et la façon dont les méfaits du passé nous hantent encore, sans nous quitter.”

Balkan trafik ou le partage des cultures grâce au street art : deux nouvelles fresques à Bruxelles ©D.R.

Elle montre également la nécessité de s’en détacher et d’aller de l’avant vers un avenir meilleur et plus compatissant. Activiste féministe, elle a déjà réalisé d’autre œuvre sur le même thème à Pristina, capitale du Kosovo.

Fitore Alísdóttir Berisha devant l'une de ses œuvre à Pristina ©D.R.

Bruxelles ne fait pas que recevoir

Il y a quelques semaines ce sont des artistes de chez nous qui ont apporté leur pâte dans les Balkans, plus précisément à Pristina. Dans un petit passage qui relie l’une des places principales au quartier universitaire, deux artistes du collectif Wallstreetcolors (Colombe Nicolas, Amandine Lesay) ont collaboré avec Tak, un street artiste kosovar.

Sur un fond psychédélique évoquant un voyage dans le temps, l’œuvre à six mains insiste sur l’importance du lien intergénérationnelle dans la lutte pour les droits.