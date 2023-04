Si vous avez un peu de place et des plantes, le compost individuel, en intérieur ou en extérieur, est une excellente solution pour éviter de remplir votre sac orange. Contrairement à ce que l’on peut croire, cela n’empeste pas l’appartement et ne ramène pas des colonies de mouchettes dans votre salon. “Si ces problèmes surviennent, c’est que quelque chose ne va pas dans votre compost, qu’il est trop humide par exemple. Nous pouvons vous conseiller pour adopter les bons gestes, comme rajouter du carton par exemple,” rassure Valérie Vierset, coordinatrice de l’ASBL. Toutefois, ne comptez pas sur une utilisation optimale dès le début. “Un ver mange l’équivalent son poids par jour, soit 1/4 de gramme. “Il faut donc commencer en douceur et ne pas alimenter le bac trop fort trop tôt tant que les vers ne se sont pas développés.”

Déchets alimentaires : le compost de quartier, la solution pour les familles nombreuses qui ont peu d’espace ? "Il faut aussi limiter le gaspillage" ©D.R.

À terme, on récupère un liquide très fertile, le percolât. Une fois dilué (1 volume pour 10 d’eau) vous pouvez arroser vos plantes avec. Vous récupérez aussi le compost solide que vous pouvez directement le mettre dans les pots de vos plantes ou sur votre potager. Difficile de savoir au bout de combien de temps vous en aurez, cela dépend de comment vous alimentez votre compost, avec quoi…”

Déchets alimentaires : le compost de quartier, la solution pour les familles nombreuses qui ont peu d’espace ? "Il faut aussi limiter le gaspillage" ©D.R.

Comptez 90 euros pour un composteur à vers dans de la taille d’une poubelle d’appartement. “Mais il est possible de le faire soit même et l’on fait des ateliers pour cela. Sinon certaines communes octroient des primes pour l’achat d’un composteur individuel. La ville de Bruxelles les rembourse à 100 % par exemple. Pour les vers, il y a des revendeurs mais vous pouvez aussi en demander via le site plus2ver.com ou sur des pages Facebook comme celles des Composteurs de Bruxelles.

Les modèles de compost d’intérieurs seront toutefois limités pour les familles nombreuses. “Pour un ménage de plus de 4 personnes, il faudra compléter avec autre chose comme un compost collectif”.

Déchets alimentaires : le compost de quartier, la solution pour les familles nombreuses qui ont peu d’espace ? "Il faut aussi limiter le gaspillage" ©D.R.

Tout le monde n’est pas fan de potager ou de plantes vertes et, surtout à Bruxelles, tout le monde n’a pas la place pour un composteur. Même peut-être pas la place pour un 4e sac de tri. Les composte collectif serait dès lors la solution. Il y en a 206 actuellement sur le territoire régional. Certains ouverts au public sur inscription, d’autres sont nés simplement dans les cours d’immeubles, à l’initiative des habitants. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher de Worms pour essayer de monter un projet collectif avec vos voisins. “Le plus dur, c’est de maintenir une dynamique, un compost ça doit quand même être géré. Il faut un responsable et une liste de participants. On vous demandera juste un retournement (du tas de compost qui permet de l’oxygéner et d’accélérer le processus) mais vous pouvez vous investir davantage évidemment.” Les composts collectifs peuvent accueillir les déchets de 50 ménages (environ 100 personnes).

Pas de miracle sans efforts

Attention néanmoins. On ne peut pas tout mettre dans un compost. Pour éviter les nuisibles, la viande, les laitages ou les pains sont déconseillés : “ça oblige à revoir aussi sa manière de consommer. Il faut éviter le gaspillage. Finalement, le sac orange n’accepte pas non plus certains déchets alimentaires comme les os ou les coquilles d’œuf. Si l’on sait composter et que l’on ne gaspille pas, on n’a pas besoin de sac orange. Vous ne ferez pas des économies incroyables mais, entre les sacs orange et l’engrais économisé, c’est déjà ça.”

”On sent de plus en plus de demande autour de ces techniques. Chacun peut contacter l’un des 250 citoyens formé pour être guide compost. Ils peuvent répondre à toutes les questions. Tandis que les pouvoirs publics invitent de plus en plus les Bruxellois à se mettre au compost. Ainsi, la Région finance, via Inspirons le quartier, des composts de quartier dont la mise en place coûte environ 3 000 euros.

À Bruxelles on estime qu’environ 1 % de la population composte ses déchets.

Déchets alimentaires : le compost de quartier, la solution pour les familles nombreuses qui ont peu d’espace ? "Il faut aussi limiter le gaspillage" ©D.R.

Compost days

Pour en savoir plus vous, pouvez consulter le site de l’ASBL Worms mais aussi venir à la rencontre de ceux qui entretiennent bénévolement les composts de quartier à l’occasion de la quatrième édition des composts days du 4 au 10 juin prochain. Des formations et des activités seront proposées toute la semaine avant un grand marché le dernier jour, à Saint-Gilles. Aujourd’hui, l’ASBL voit qu’elle arrive à toucher un public déjà plus ou moins initié. “On veut aller chercher d’autres personnes du coup on se rapproche d’ASBL local, de maison de quartier ou de jeunes.”