La dette de la Région bruxelloise a plus que doublé en cinq ans, le spectre de la taxe Smartmove refait surface

Une situation jugée “assez inédite dans l’histoire d’une entité fédérée qui a déjà une dette importante”, note l’ICN. Tout aussi inquiétant, la dette brute consolidée par rapport aux recettes disponibles atteignait 302 % à Bruxelles en 2022, contre 152 % en 2018. Depuis 2010, cette dette stagnait entre 129 et 196 % des recettes disponibles. Elle a commencé à exploser en 2020 (263 %) pour dépasser les 300 % en 2022.

Le ministre bruxellois du Budget le répète à l’envi depuis le début de cette année. La situation est inquiétante mais ne présente aucun risque pour les dépenses courantes actuelles telles que les nouvelles lignes de tram, l’électrification des bus, la rénovation du tunnel Annie Cordy ou l’extension du métro nord. Meilleure preuve, Standard&Poors a maintenu la note AA + de la RBC. Sur le court terme – l’année à venir -, Sven Gatz (Open-VLD) juge néanmoins qu’il “sera très difficile de trouver une solution pour la dette en tant que telle”. “Nous devons trouver 500 millions d’euros pour 2024. Ceci sans augmenter impôts et taxes.”

Comment ? Trois pistes se dessinent. Primo : des rentrées financières meilleures qu’espérées via diverses taxes grâce à la reprise de l’activité économique. Deuzio : l’étalement de certains investissements via des retards de chantiers naturels ou forcés par le gouvernement bruxellois. Tertio : des économies nettes. “Ces quatre dernières années, nous avons économisé entre 100 et 150 millions par an.” Les ministres bruxellois devront donc de nouveau faire des efforts budgétaires. “Si on n’y arrive pas, on devrait déterminer un pourcentage linéaire et l’appliquer à chaque ministre et secrétaire d’État”, prévient Sven Gatz.

"Il faudra faire des choix à partir de l'été 2024"

On le sait aussi, le prochain gouvernement bruxellois devra se serrer très fortement la ceinture. “Il faudra faire des choix à partir de l’été 2024 en étalant certains investissements, sinon cela sera très compliqué”, soutient Sven Gatz. Le ministre Open-VLD privilégie une piste pour maintenir la “soutenabilité de la dette bruxelloise”. “On déciderait, en début de législature, de réaliser un effort budgétaire de 100 millions d’euros par an. Cela donnerait une trajectoire plus claire et permettrait de contrôler la dette.”

Reste une piste, que l’Open-VLD rêve d’enclencher dès la prochaine législature s’il rejoint une majorité régionale : Smartmove. Vertement recalée par les régions voisines, cette taxe automobile rapporterait entre 200 et 250 millions d’euros par an à Bruxelles. En 5 ans, plus ou moins un milliard d’euros. C’est tout sauf anodin. “Il y aura peut-être une fenêtre d’opportunité durant les six premiers mois de la législature”, commente le ministre bruxellois.” Avancer seul si Wallonie et Flandre bloquent de nouveau ? “Lydia Peeters a remis le dossier sur la table en Flandre. Cela ne bougera pas à court terme mais c’est déjà un signe.” Et s’il faut passer en force ? “S’il n’y a pas d’autre moyen, cela reste une piste sérieuse”, assure Sven Gatz, qui se dit prêt à négocier avec le PS pour imaginer des mécanismes de “compensations sociales” pour les Bruxellois les moins favorisés.