La saison foraine relancée : "à Bruxelles, les petites foires ont encore de beaux jours devant elles" (PHOTOS)

Qui dit foire bruxelloise, dit foire du Midi. “C’est la plus connue bien sûr, et elle attire des gens de loin”, reconnaît Tony, devant son attraction de saut à l’élastique place Bockstael. C’est là où se tient pour un mois l’emblématique kermesse de Laeken, événement fidèlement ancré dans les agendas du nord de la capitale, et ouvert jusqu’au 1er mai. Ici pas d’énormes attractions propulsant les badauds dans les airs, et les stands se comptent presque sur doigts d’une main. “Je viens ici depuis que je suis gamin, au moins 30 ans. C’est une ambiance familiale, avec surtout des attractions pour les petits. C’est ça que les gens aiment bien.”