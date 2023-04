Avec le retour du printemps, voici les bonnes pratiques à adopter en forêt de Soignes, “on est toujours invité ici”

Au retour des beaux jours, il est alors bon de rappeler les quelques bonnes pratiques pour celles et ceux qui souhaitent jouir de cet écrin de verdure. La Dernière Heure s’est alors promenée dans les bois avec Marc Schepens, surveillant forestier au sein de la forêt de Soignes.

Rappelez-vous le printemps dernier, Bernard Clerfayt (Défi) critiquait le choix de son collègue du gouvernement, Alain Maron (Ecolo) qui voulait imposer, à même titre qu’en Wallonie et qu’en Flandre, le port de la laisse obligatoire sur toute la partie bruxelloise de la forêt de Soignes. Finalement, le ministre Ecolo avait dû reculer et les chiens peuvent encore courir sans laisse dans certaines zones. Mais, une fois entré dans les zones protégées signalées par des pictogrammes, le retour à la laisse devient obligatoire. “C’est là-dessus que je mets le plus d’amendes”, confie Marc Schepens.

Outre cela, le surveillant forestier rappelle que “l’on est toujours invité en forêt”, et qu’il s’agit de se comporter comme tel. En clair, on laisse les lieux comme on les a trouvés. On ne cueille ni les jacinthes, ni l’ail des ours, même pour le cuisiner. Les plantes constituent un élément important pour l’équilibre biologique de la forêt.

Pollution insoupçonnée : le bruit. En ce sens, Marc Schepens rappelle que les motos, les baffles et les cris perturbent la faune locale.

Et en ce qui concerne la propreté, les pique-niques sont interdits en forêt de Soignes, sauf dans les zones prévues à cet effet. Et, faut-il le rappeler, il est indispensable de reprendre ses déchets et de laisser l’endroit impeccable. Enfin, on évite les feux. La sécheresse est aussi présente en forêt de Soignes et les feux peuvent, aussi, perturber le magnifique mais fragile équilibre naturel.