Deux cyclistes sauvent un homme de la noyade dans le canal à Molenbeek-Saint-Jean

"Un homme s'est retrouvé dans le canal, au niveau de l'hôtel Belvue à Molenbeek-Saint-Jean, dans des circonstances qui ne sont pas encore connues", a relaté dimanche Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Deux cyclistes qui passaient par là l'ont entendu crier à l'aide. Ils se sont arrêtés et sont descendus vers la berge via une échelle le long du mur. Ils l'ont aidé à sortir de l'eau et nous les avons assistés, dès que nous sommes arrivés sur place, pour remonter la victime au niveau de la rue", a-t-il dit.

"La victime était consciente. Elle a été emmenée à l'hôpital, mais son pronostic vital n'était pas engagé", a précisé le porte-parole.