Stationnement à Schaerbeek, les Engagés demandent de la clarté et du consensus

Pour le chef des Engagés, Cédric Mahieu, tout ce capharnaüm aurait pu être évité si la majorité avait adopté un projet de nouveau plan communal de stationnement (Pacs). Ce qu’elle avait fait fin septembre, avant que le projet ne soit soumis à l’enquête publique, recueillant 891 réactions, et 4% d’approbation par la population, avance le conseiller communal d’opposition. Le 17 janvier, le Conseil d’État annulait finalement le règlement de circulation, et le fameux passage des zones bleues en zones vertes était suspendu.

Plus de clarté

“Aujourd’hui, les gens ne savent plus dans quelles zones ils sont, il faut de la clarté. Les zones bleues doivent le rester, et on pourrait envisager qu’elles deviennent vertes sous réserve de la mesure du taux de congestion du quartier.” Par ce biais, Mahieu ne fait pas preuve de radicalité que l’on a pu observer de part et d’autre ces derniers mois dans les débats. Il en veut pour preuve une certaine souplesse sur certaines zones, qu’il imagine “turquoises… Ou en tout cas un mix entre vert et bleu.” En clair, une zone où les deux premières heures de stationnement sont gratuites, avant de devenir payant, à la moitié du prix de la zone verte. Sur ce point, il faudra voir avec la Région.

En outre, Cédric Mahieu poussera, ce mercredi soir, pour la suppression de la zone grise à Helmet et dans le quartier Brabant. Terminer les contrôles à 19 heures plutôt qu’à 21 si le taux de congestion le permet, et à 19 heures le samedi. Aussi, le leader des Engagés veut gonfler le chèque de 50 euros proposé par Vincent Vanhalewyn (Ecolo), “ce sont des cacahuètes. Aujourd’hui, le stationnement, c’est une taxe sur les relations sociales, et le mercredi, c’est une taxe sur les grands-parents.” Là où le premier échevin proposait 20 demi-journées offertes, Cédric Mahieu en demande une demi par semaine, soit 26, et le double pour les ménages en zone verte ou rouge, ou encore pour les ménages sans auto, “afin d’inciter à la non-possession d’un véhicule personnel”.

Mort clinique

Enfin, Cédric Mahieu invite la majorité à mettre fin à la sectorisation, à jeter aux oubliettes le moratoire sur les cartes de riverain et à l’inclusion d’une stratégie sur le stationnement des trottinettes électriques.

Cédric Mahieu le répète, mais pour retrouver un lien de confiance avec la population, la politique schaerbeekoise a besoin de clarté. Après avoir assuré le quorum avec l’opposition pour ne pas bloquer la situation. Ce ne sera plus le cas, “la majorité doit venir avec un projet de majorité, et si elle n’a pas le quorum, il faut venir avec de quoi faire consensus. S’il n’y a pas de Pacs, ça veut dire que la majorité est définitivement en état de mort clinique”.