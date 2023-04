Le coliving, cette pratique qui propose un certain entre-soi aux jeunes hautement qualifiés à Bruxelles

Sur une base de données propre, la chercheuse a recensé 290 établissements ouverts, pour un total de 2 800 chambres. Un marché qui tend à grandir, elle constate une augmentation d’environ 400 chambres par an. Et si le phénomène est surtout présent au sud-est de Bruxelles, il a tendance à s’exporter également dans le bas de Saint-Gilles ou à Saint-Josse, “témoignant peut-être d’une baisse de rendements des projets situés dans les espaces de prédilection du secteur étudié, devenus trop cher.”

Comment ça marche ? En clair, une fois un contrat noué entre le propriétaire et la société de gestion, celle-ci propose une sorte de formule garantissant aux locataires un espace privé plus ou moins équipé (mais souvent sans cuisine). Avec ça, elle inclut le prix des charges, des services de gestion de l’énergie et d’internet, le nettoyage des communs et la fourniture de produits de base. En prime, parfois, des évènements sont organisés, des trottinettes ou vélos sont proposés, les draps sont même parfois changés. Ces sociétés privées visent des jeunes en sortie d’études, avec une moyenne d’âge de 25 ans pour les clients, et restent en moyenne un an. Un tiers de ceux-ci sont Français, un tiers est des étrangers majoritairement européens, et le dernier tiers est composé de Belges, majoritairement non-Bruxellois.

Des revenus doublés, sans besoin de permis

Sur le plan financier, c’est souvent le Jackpot pour Cohabs, Share Home Brussels, Ikoab, Colive et Colochousing, les cinq entreprises à la baguette, avec un “un rendement net supérieur à celui du marché immobilier locatif classique”, selon un des CEO cité par la chercheuse. Avec un rendement de 6 à 8 %, les biens sont exploités aussi bien dans le temps (avec un raccourcissement entre l’achat et la mise et location) que dans l’espace (en ouvrant jusqu’à quinze chambres par maison) sans passer par une encombrante demande de permis d’urbanisme. “Diviser plus pour gagner plus”, donc, comme pour un six chambres à la gare du Midi sur lequel Ikoab engrange 3 225 euros de loyer (plus 900 euros de charges), là où la grille indicative des loyers estime la totalité du bien entre 1 700 et 2 000 euros. Idem pour une maison dix chambres du Châtelain, commercialisée pour 7245 euros mensuels, alors que la grille locative l’estime entre 3 170 et 3 800 euros. Du simple au double.

Enfin, Charlotte Casier ne jette pas l’opprobre sur les locataires, dont “les choix sont de plus en plus contraints par la flexibilisation du marché du travail, qui conduit au retardement du début des carrières, à la multiplication des stages, des contrats courts et des périodes sans emploi”. Une cause ayant pour conséquence “un certain entre-soi” à la cible citée.