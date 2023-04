Le festival musical Brosella aura lieu les 8 et 9 juillet au parc d'Osseghem à Bruxelles : voici les artistes à l'affiche

Les organisateurs du Brosella Festival ont dévoilé lundi les derniers noms des artistes et groupes qui fouleront la scène lors du festival musical, qui se tiendra les 8 et 9 juillet prochains au parc d'Osseghem à Bruxelles. Adja, Wajdi Riahi trio, Echoes of Zoo, Overseas, Hiraeth, Bl!ndman ainsi que Toasaves complètent ainsi l'affiche.