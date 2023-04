Les 19 CPAS bruxellois en grève demain mardi : “le personnel est au bord du gouffre”

La décision a été prise au terme d’une assemblée générale organisée le 13 avril dernier et qui “a rassemblé plus de 150 agents (assistants sociaux et personnel administratif) de ces services sociaux”, relève le front commun syndical.

Les syndicats dénoncent, depuis plusieurs mois déjà, la dégradation lourde des conditions de travail à cause, notamment, des diverses crises et du manque d’effectifs dans les services. Ils revendiquent “un refinancement structurel, anticipatif et pérenne des 19 CPAS, une revalorisation salariale et du travail social, un investissement massif dans la prévention des risques psychosociaux et une réelle politique du bien-être au travail et une réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire et embauche compensatoire”.

Un mouvement syndical du même acabit se dessine aussi dans les CPAS wallons dont certains représentants accompagneront les actions bruxelloises. “À ce stade, outre une attitude bienveillante des mandataires politiques par rapport à nos constats et revendications, aucune mesure concrète et positive n’a été prise”, déplore le front commun.