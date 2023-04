Politisation de l’administration bruxelloise : l’influence du PS toujours aussi grande au sein du SPRB (INFOGRAPHIE)

Quelques exemples, Christophe Vanoerbeek, directeur général de Bruxelles Mobilité, est étiqueté Défi. Il s’est d’ailleurs présenté en 2018 à Waterloo sur la liste amarante. Bety Waknine, directrice d’Urban, a travaillé pour Rudi Vervoort et figurait en 2012 sur les listes PS à Forest.

En cette fin de législature, le Gerfa (Groupe d’étude et de réforme de la fonction administrative) a réalisé une nouvelle cartographie des hauts fonctionnaires du Service public régional de Bruxelles (SPRB). Leur constat est sans appel : le PS conserve son influence sur une grande partie des directions de l’administration régionale.

“On ne dit pas que tous les politisés sont incompétents. Mais cette politisation nuit grandement à l’efficacité, et ce n’est pas la bonne façon de désigner de hauts responsables”, juge le président Michel Legrand, qui dénonce la multiplication des structures administratives et les surcoûts en découlant.

Des socialistes aux hauts étages

Ce nouveau cadastre du Gerfa se limite au SPRB et ne prend pas en considération les organismes para-régionaux (Actiris, Bruxelles Environnement, Bruxelles Propreté, etc.), qui feront l’objet d’une étude en juin, ni hub.brussels. Mais la politisation à ce niveau est tout sauf une suprise : la directrice d’Actiris Cristina Amboldi est clairement étiquetée Défi ; l’ancien cabinettard écologiste Frédéric Fontaine est à la tête de Bruxelles Propreté ; Eric Dubois, patron de parking.brussels, est proche de Vooruit, Isabelle Grippa (hub.brussels) est PS...

Mais revenons au SPRB stricto sensu. Ont été repris dans cette étude du Gerfa les niveaux A4 (directeurs-chefs de service), A4 + (directeurs généraux adjoints), A5 (directeurs généraux), A6 (secrétaire général adjoint) et A7 (secrétaire général). Pour établir une politisation, le Gerfa a défini trois critères : la présence sur une liste politique, une affiliation explicite ou le passage par un cabinet ministériel. Sur les 23 fonctionnaires épinglés, seul un a été classé indépendant et deux apparentements sont à prendre avec des pincettes (un Engagé et un socialiste).

Politisation des hauts postes du SPRB (Service public régional de Bruxelles) ©IPM Graphics

D’après le Gerfa, 7 fonctionnaires du SPRB sont de tendance PS, 2 MR, 2 Défi, 1 Les Engagés, 3 Open-VLD, 4 CD&V et 3 Vooruit. Mais toute fonction n’est pas équivalente dans la pyramide administrative. Sur base d’une pondération par importance des postes, le PS reste, de loin, en tête du classement, avec des fonctions de grande influence. Christian Lamouline (Les Engagés) ayant quitté le SPRB pour l’écharpe mayorale de Berchem, le poste numéro 1, à savoir secrétaire général, est en effet occupé par Julie Fiszman, ancienne députée socialiste. À quoi s’ajoutent trois directeurs généraux (Pouvoirs locaux, Urban et talent.brussels).

Autre constat : Ecolo ne compte aucun fidèle dans les hautes sphères du SPRB. “Pour politiser un système, il faut être au pouvoir en permanence. Le seul parti dans cette position dominante est le PS” au pouvoir depuis la création de la Région, explique Michel Legrand, qui nuance toutefois la situation d’Ecolo. “Ils comptent des représentants dans les organismes para-régionaux”, notamment l’IBGE. D’où les frictions autour de Fauconnier.

Selon le Gerfa, les néerlandophones tirent profit de la situation et des directives linguistiques dans les postes de direction. CD&V, Open-VLD et Vooruit se répartissent assez équitablement les postes.

Face à ces résultats, le Gerfa appelle à la dépolitisation de l’administration et demande une refonte des structures bruxelloises. Tout en précisant que Bruxelles n’est pas un cas isolé : “en Wallonie aussi, le PS donne le ton avec son allié de circonstance, qui a souvent été le CDH.”